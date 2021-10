DIRETTA/ Perugia Roma video streaming Rai: le parole di Christina Bauer

DIRETTA PERUGIA ROMA: PARLA BAUER

Alla vigilia della diretta di Perugia Roma vogliamo dare spazio alle parole della giocatrice umbra Christina Bauer, che solo pochi giorni fa ha ben inquadrato il clima nello spogliatoio del tecnico Cristofani. Commentando il KO rimediato contro Busto solo in settimana, la centrale ha affermato ai canali della società: “Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra fortissima, il loro gioco è molto veloce ed abbiamo sofferto con il muro.

Purtroppo ancora abbiamo qualche difficoltà con il servizio e contro una squadra come Busto rende le cose ancora più difficili, peccato perché nelle fasi iniziali del set eravamo sempre vicini però loro sono riuscite in tutte le occasioni a spingere di più al momento giusto ottenendo il massimo risultato. Qui poi c’è sempre una grande atmosfera che da una grande mano e da ex lo so bene“. (agg Michela Colombo)

DIRETTA PERUGIA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

La diretta tv di Perugia Roma sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo la partita selezionata in questo turno per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

PERUGIA ROMA: GRAN ANTICIPO DELLA 4^ GIORNATA SERIE A1

Perugia Roma, diretta dagli arbitri Papadol e Zanussi, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 23 ottobre 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Dopo il brillante turno infrasettimanale che ci ha tenuto compagnia solo pochi giorni fa, ecco che i riflettori si accendono ancora sul primo campionato di volley femminile per la quarta giornata della Serie A1 e in particolare sulla diretta tra Perugia e Roma, sfida che ci appare davvero aperta a ogni risultato.

Non dobbiamo infatti cadere nell’errore di dare alle giallorosse neopromosse della Serie A1 (hanno vinto il pool promozione della Serie A2) lo sfavore del pronostico: benchè molto giovane, la squadra di Stefano Saja ha dato ottima prova di se in questo avvio di campionato. Hanno invece ben deluso le perugine che pure sperano nel calore del palazzetto di casa di riscattare subito i brutti risultati e prestazioni messe da parte. Ma chissà che dirà il campo: può succedere di tutto questa sera.

DIRETTA PERUGIA ROMA: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Perugia e Roma, pure ci pare doveroso ora dare anche un miglior contesto alla sfida che ci attende oggi, anticipo della 4^ giornata della Serie A1 di volley femminile. Come abbiamo accennato prima, la squadra umbra non ha davvero iniziato al meglio la sua terza stagione di fila tra le big della pallavolo nazionale. La squadra di Luca Cristofani, pur vantando in rosa ottimi talenti, da Guerra a Sirressi e Diouf, non ha davvero graffiato e nelle prime tre giornate di campionato ha subito ben 3 sconfitte, di cui pure l’ultima con Busto Arsizio (che ha portato le lombarde provvisoriamente anche al primo posto della classifica).

Non hanno invece deluso le romane: la squadra di Saja sta certo facendo fatica, come è normale da una neopromossa, ma nonostante i KO rimediati contro Conegliano e Casalmaggiore, è indubbio che le giallorosse stanno ben convincendo. Lo abbiamo visto anche nell’incontro con Cuneo, vinto dalla Acqua & Sapone pure con il risultato di 3-0. Ora per le romane è tempo di tornare a graffiare, come pure per le umbre, ancora a secco di soddisfazioni: chissà che accadrà questa sera!.



