DIRETTA/ Busto Arsizio Perugia video streaming tv: ci sono solo 4 precedenti

I precedenti di Busto Arsizio Perugia si leggono in maniera abbastanza rapida, perché sono soltanto 4: tutti andati in scena per la regular season del campionato di Serie A1, nelle ultimedue stagioni la Bartoccini ha raggiunto il massimo livello del volley femminile e naturalmente ha trovato le farfalle tra le avversarie. Al momento la squadra umbra ha un bilancio davvero pessimo: in 4 incroci contro Busto Arsizio ha sempre perso, riuscendo a mettere in carniere appena 4 set. Un quadro che dunque parla chiaro, e che peraltro alla E-Work Arena fa registrare un solo parziale vinto da Perugia, che è stato il terzo del match di ritorno nella stagione 2019-2020, quando appunto Busto Arsizio aveva poi vinto la partita per 3-1.

L’altra sfida, andata in scena sempre per il ritorno nell’ultimo campionato di Serie A1, ha visto prevalere la Yamamay con il risultato di 3-0 e i parziali di 25-20, 25-18, 26-24; in casa Perugia ha ceduto 3-1 nel primo caso e al tie break nel secondo, vedremo come andranno le cose oggi ma questi precedenti certamente non depongono a favore della Bartoccini… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BUSTO ARSIZIO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Busto Arsizio Perugia sarà garantita dalla televisione satellitare: per la precisione il canale di riferimento sarà Sky Sport Arena (numero 204 del decoder) e tutti gli abbonati potranno seguire questa partita – che sarà una loro esclusiva –anche in mobilità tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, con i dati dell’abbonamento, su apparecchi come PC, tablet e smartphone.

BUSTO ARSIZIO PERUGIA: UN TESTA-CODA!

Busto Arsizio Perugia è in diretta dalla E-Work Arena, alle ore 20:45 di mercoledì 20 ottobre: la partita è valida per la terza giornata del campionato di Serie A1 2021-2022 di volley femminile. Un turno infrasettimanale nel quale la Unet E-Work andrà a caccia del terzo successo in altrettante gare, per confermarsi in testa alla classifica: un ottimo avvio di stagione per una squadra che certamente è candidata a uno dei primi quattro posti al termine della regular season, ma che chiaramente dovrà dimostrare sul campo di valere questo traguardo.

La Bartoccini invece ha aperto malissimo: doppia sconfitta in Serie A1 per le umbre, che dunque vanno alla ricerca di riscatto sapendo che non sarà affatto semplice ottenere qualcosa su un campo così difficile, pur dovendolo fare per non staccarsi troppo in fretta dal gruppo. Vedremo allora tra poco quello che succederà nella diretta di Busto Arsizio Perugia; intanto, aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali ad essa legati.

DIRETTA BUSTO ARSIZIO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Busto Arsizio Perugia potrebbe essere una partita abbastanza scontata, almeno a vedere in che modo le due squadre hanno approcciato la stagione. Per le farfalle come già detto sono arrivate due vittorie nelle prime due giornate di Serie A1, prima in casa contro Monza e poi sul campo della neopromossa Vallefoglia. Bisognerà aspettare gli incroci con le big per capire se le ragazze di Marco Musso possano ambire a grandi traguardi (anche e soprattutto in Europa), ma nel frattempo l’avvio è stato rapido e ora si continuerà su questa falsariga almeno nelle speranze.

Perugia è reduce dal ko interno contro Firenze, mentre alla prima giornata era caduta sul campo di Chieri: in entrambi i casi ha vinto un set, dunque stiamo parlando di una squadra che se non altro ha già fatto vedere qualcosa ma resta sul fondo della classifica (insieme ad altri club) e che ha bisogno di risalire la corrente, perché quest’anno la corsa ai playoff si fa complessa e certamente la Bartoccini vuole prendersi una posizione migliore di quella con cui aveva chiuso l’ultima regular season. Tra poco quindi alla E-Work Arena prenderà il via la diretta di Busto Arsizio Perugia, valuteremo quello che succederà…

