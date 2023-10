DIRETTA/ Perugia Torres video streaming tv: questo sarà solo il terzo incrocio (Serie C, 15 ottobre 2023)

DIRETTA PERUGIA TORRES: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Perugia e Torres pone di fronte due formazioni allo stadio Renato Curi che si sono affrontate solamente due volte nel passato. Queste due sfide sono andate in scena tra il 2005 e il 2006, dunque a diciotto anni di differenza dalla sfida di oggi. Il campionato di riferimento era il girone B di Lega Pro. Gara di andata che terminò con un pareggio a reti bianche nell’ottobre del 2005; nel 2006, durante la sfida di ritorno, ad avere la meglio la squadra sarda (1-0). Perugia che arriva all’incontro con tre vittorie nelle ultime 5 sfide giocate quest’anno.

Un ottimo andamento da parte della formazione in maglia rossa che arriva al match con tre successi consecutivi. Chi ha fatto meglio del Perugia, però, è proprio il Torres con 5 successi nelle altrettante sfide giocate in questa stagione. Un andamento mozzafiato per la formazione sarda che al momento si trova con 21 punti al primo posto in solitaria in classifica. Il Torres non ha mai perso una sfida in questo campionato vincendone 7 su 7. (Marco Genduso)

PERUGIA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Torres sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Torres in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERUGIA TORRES: SARDI A PUNTEGGIO PIENO

La diretta Perugia Torres, in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Renato Curi” di Perugia, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. Sarà una gara di alta classifica tra due big del girone: gli umbri, a quota tredici punti in classifica, si presentano alla sfida con due vittorie di fila alle spalle, quelle contro Sestri Levante e Fermana. I sardi, invece, sono l’autentica sorpresa di inizio stagione avendo vinto le sette gare disputate finora che valgono la prima piazza.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA TORRES

Le probabili formazioni di Perugia Torres, sfida in programma domenica 15 ottobre alle ore 14:00 allo stadio “Renato Curi” di Perugia. I padroni di casa allenati da mister Francesco Baldini dovranno valutare le condizioni del centrocampista Kouan, uscito malconcio dalla sfida di Fermo. In difesa, invece, ci saranno i soliti Angella e Vulikic al centro. Per la capolista, invece, mister Alfonso Greco potrebbe perdere il portiere Zaccagno, pronto al suo posto Garau. In avanti spazio alla coppia formata da Scotto e Fischnaller.

PERUGIA TORRES, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Perugia Torres danno per favorita la squadra ligure con il segno 1 proposto a 2.30. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici sardo è dato a 2.40 mentre il pareggio si gioca a 3.30.

