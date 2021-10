Diretta Perugia Trento/ Streaming video Rai: semifinale apertissima! Supercoppa

DIRETTA PERUGIA TRENTO: SECONDA SEMIFINALE SUPERCOPPA VOLLEY

Perugia Trento, in diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 23 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Dopo un avvio di stagione palpitante per la pallavolo maschile in Italia, ecco che si accendono i riflettori anche sulla Supercoppa maschile, primo trofeo della stagione, di cui la seconda semifinale sarà proprio la diretta tra Perugia e Trento a cui non vediamo l’ora di dare la parola.

L’attesa per tale match è grande: pesa ovviamente non solo la posta in palio, ma anche il prestigio e il valore delle due contendenti, da anni ai vertici della pallavolo nazionale e internazionale. Come ovviamente anche dei suoi protagonisti: non dimentichiamo poi che la sfida di questa sera sarà anche il primo incontro da ex di Simone Giannelli, regista di Perugia, ma fino all’estate scorsa punto fermo di Trento, club che lo ha accolto da giovanissimo e che lo ha lanciato tra i grandi.

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando): la tv di stato infatti si è assicurata la trasmissione in chiaro di tutte le sfide della Supercoppa di volley maschile, compresa ovviamente questa prima semifinale. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PERUGIA TRENTO: IL CONTESTO

Pur pronti a far parlare solo il campo per la diretta tra Perugia e Trento, seconda semifinale della Sueprcoppa di volley maschile, dobbiamo però ora dare anche un miglior contesto alla sfida di questa sera, ricordando come le due squadre approcceranno il match. Gli appassionati sanno ben che questa si annuncia sfida apertissima: conosciamo bene il valore delle due rose, ambizioni e attitudini oltre a una certa tradizione, anche nel torneo.

Dopo tutto proprio la Sir è campionessa in carica: la squadra umbra è dunque pronta a riaffermarsi sul primo gradino del podio, proseguendo nel buon percorso subito impostato a inizio stagione. La squadra di Nikola Grbic infatti non ha ancora messo il piede in fallo da che è tornata a giocare e pure nei primi due turni della Superlega si è imposta in maniera netta, sia contro Cisterna che contro Verona. Pure è stato fin qui impeccabile il cammino di Trento. La squadra di Lorenzetti si è subito messa in evidenza tra le big del campionato (come gli compete) e contro Verona e Vibo Valentia subito ha messo a segno due vittorie di peso in campionato. Parliamo dunque di squadre in ottima condizione, pronte a regalarci grande spettacolo per la Supercoppa: chissà che accadrà in campo!

