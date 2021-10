Diretta/ Verona Perugia (risultato 0-0) streaming video Rai: in campo, si gioca!

DIRETTA VERONA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Eccoci finalmente pronti a vivere le emozioni di Verona Perugia, partita di spicco nella seconda giornata di Superlega. Dopo avere letto le dichiarazioni Radostin Stoytchev, dobbiamo però dare spazio anche alle parole di Nikola Grbic, allenatore della Sir Safety Perugia che ha debuttato con una vittoria per 3-0 contro Cisterna. Grbic però nella sua analisi aveva evidenziato pure alcune criticità: “Il risultato è certamente la cosa maggiormente positiva. Non abbiamo brillato, ci sono piccole cose da migliorare, me lo aspettavo perché ci mancano ancora allenamento e tempo da passare insieme per trovare i giusti meccanismi. Dove dobbiamo migliorare, e dobbiamo farlo alla svelta, è nel contrattacco.

Diretta/ Scandicci Bergamo (risultato finale 3-1) Rai: primo successo per le toscane!

Diverse volte ci siamo creati occasioni con il lavoro del muro e della difesa, ma non siamo stati concreti nell’organizzare un contrattacco fluido e su questo, oltre che su altre piccole cose, dovremo lavorare. È chiaro che non sono situazioni che si sistemano in tre allenamenti, ci vuole del tempo, ma le metteremo a posto. Sono invece contento del contributo che hanno dato tutti al raggiungimento della vittoria, anche chi è entrato in corsa”. Adesso però basta parole, perché fra pochissimo parlerà solo il campo: Verona Perugia comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Ravenna Taranto (risultato finale 0-3) pugliesi senza problemi

DIRETTA VERONA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Verona Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), essendo una delle due partite selezionate in questo turno per la trasmissione in chiaro. Questo di conseguenza significa che sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

VERONA PERUGIA: PARLA STOYTCHEV

Mentre aspettiamo la diretta di Verona Perugia, facciamo un passo indietro a martedì per leggere le dichiarazioni di Radostin Stoytchev, allenatore del Verona Volley che aveva dovuto commentare la sconfitta per 3-0 dei suoi ragazzi a Trento: “Nel primo set subito Trento ha messo un grande ritmo e ci hanno staccato facilmente, ma già sentivamo che avremmo potuto fare molto meglio e infatti poi abbiamo sfiorato il successo nel secondo set. nel terzo anche ho visto una squadra con tanta voglia di combattere, peccato per la decisione finale dell’arbitro, con cui non sono molto d’accordo. Comunque Trento ha vinto meritatamente e faccio loro i miei complimenti. Dal punto di vista dell’approccio i ragazzi hanno fatto molto bene, quello che manca è la qualità per ora. Ma con il duro lavoro in palestra e il giusto approccio, è questione di tempo perché cresca anche la qualità”.

Diretta Trento Cuneo/ Streaming video tv: Delta favorita? (volley)

Stoytchev aveva poi rivolto lo sguardo già verso la partita di oggi con Perugia: “Sappiamo a cosa puntano loro questa stagione e il valore della squadra non è in discussione. Noi con Perugia vogliamo far capire a tutti che noi siamo qui non solo per giocare, ma per vincere. Sarà dura soprattutto in cambio palla con la loro qualità al servizio, ma daremo il massimo e sicuramente ci batteremo su ogni pallone”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UMBRI PER LA CONFERMA

Verona Perugia, diretta dagli arbitri Mauro Goitre e Dominga Lot oggi pomeriggio, domenica 17 ottobre 2021, si giocherà presso l’AGSM Forum della città scaligera alle ore 18.00 per la seconda giornata della Superlega di volley, il massimo campionato di pallavolo maschile che è cominciato domenica scorsa. La grande gioia dell’Europeo vinto il mese scorso dalla nostra Nazionale ha rilanciato l’interesse per il torneo che resta il più difficile del mondo e dunque ci riserva emozioni ad ogni partita: la diretta di Verona Perugia naturalmente non farà eccezione e ci offrirà anzi numerosi spunti d’interesse.

Il Verona Volley ha esordito in campionato nel posticipo di martedì che gli scaligeri hanno perso per 3-0 a Trento, ma fornendo una prestazione comunque per lunghi tratti positiva. Certo, il calendario non aiuta perché alla seconda giornata ecco arrivare in riva all’Adige la corazzata Sir Safety Conad Perugia, che invece nella prima giornata ha ottenuto un netto 3-0 casalingo ai danni di Cisterna. Oggi si annuncia una partita senza dubbio interessante, vedremo che cosa succederà in Verona Perugia…

DIRETTA VERONA PERUGIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Verona Perugia, abbiamo già accennato ai risultati della prima giornata. Gli scaligeri hanno perso per 3-0 a Trento, ma dopo un primo set oggettivamente negativo hanno giocato molto bene nei successivi due parziali, di conseguenza l’allenatore Radostin Stoytchev chiederà ai suoi ragazzi di ripetere una prestazione di ottimo livello, sperando naturalmente che questa volta possa servire anche per portare a casa punti pesanti.

Non sarà però una missione facile per Verona, perché dall’altra parte ci sarà Perugia e sappiamo che la squadra allenata da Nikola Grbic parte con l’obiettivo di vincere tutte le competizioni alle quali partecipa. Nel mercato estivo è spiccato naturalmente l’arrivo in Umbria di Simone Giannelli, in cabina di regia di una Perugia davvero ricca di stelle e che ha cominciato il cammino con una prevedibile vittoria contro Cisterna. A Verona tuttavia il test sarà di più alto livello: ci aspettiamo le prime risposte…



© RIPRODUZIONE RISERVATA