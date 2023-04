Diretta/ Perugia Zaksa (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia!

DIRETTA PERUGIA ZAKSA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Finalmente ci siamo, pochissimi minuti ci separano dal via alla diretta di Perugia Zaksa, una semifinale di lusso per la Champions League di volley maschile. Tra polacchi e umbri aleggia il “fantasma” di Trento, che entrambe hanno incrociato innumerevoli volte negli ultimi anni: lo Zaksa ha affrontato la Itas nelle ultime due finali di Champions League e poi in questa stagione sia nella fase a gironi sia ai quarti di finale; per Perugia naturalmente ci sono anche tutti gli incroci nelle competizioni nazionali, ma non si può dimenticare che la Sir Safety fu eliminata da Trento in semifinale nella scorsa Champions League.

GF Vip: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono innamorati?/ Gli indizi social

Poi si è presa la rivincita vincendo il Mondiale per Club nella finale derby tutta italiana. Adesso invece i campioni d’Europa dello Zaksa e i campioni del Mondo di Perugia si sfidano direttamente e purtroppo si parte dal successo polacco per 3-1 all’andata: gli umbri non vogliono fermarsi di nuovo in semifinale, ma dovranno rimontare per ottenere la finale. Ci riusciranno? Non è più tempo per parole, calcoli e ragionamenti, lo scopriremo presto perché lasciamo tutto lo spazio ai protagonisti della attesissima diretta di Perugia Zaksa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Amici 22 Serale 2023/ Anticipazioni registrazione 8 aprile e eliminato: i cantanti di Arisa a rischio

DIRETTA PERUGIA ZAKSA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Perugia Zaksa il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Perugia Zaksa in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

PERUGIA ZAKSA: PARLA GIANNELLI

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Perugia Zaksa, sappiamo che purtroppo si riparte dalla vittoria per 3-1 ottenuta dai polacchi nella partita d’andata di questa semifinale di Champions League. La sconfitta era stata commentata dalla stella forse più luminosa degli umbri, Simone Giannelli, che parlando per il sito Internet ufficiale della sua Sir Sicoma Monini Perugia si era espresso a caldo in questi termini: “Loro hanno giocato sicuramente bene, noi non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco. Abbiamo sbagliato troppo, se vogliamo cambiare questa semifinale dobbiamo giocare sicuramente un’altra pallavolo”.

Alfonso Signorini, annullata la festa post GF Vip/ "Preoccupato per Berlusconi…"

Coach Andrea Aanastasi, che conosce benissimo la pallavolo polacca, aveva detto così invece in sede di presentazione: “Sarà una partita ovviamente difficile, abbiamo dalla nostra alcune armi legate a questioni di carattere tattico che spero riusciremo a far funzionare”. Ecco, stasera dovrà necessariamente andare meglio, perché la partita di ritorno sarà naturalmente l’ultima spiaggia per le speranze di Perugia… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL RITORNO DELLA SEMIFINALE

Perugia Zaksa, in diretta naturalmente dal Pala Barton del capoluogo umbro, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 6 aprile 2023, come partita di ritorno della semifinale di Champions League di volley maschile edizione 2022-2023. Partita di lusso tra due grandi potenze della pallavolo internazionale, dobbiamo però evidenziare che gli ospiti polacchi dello Zaksa Kędzierzyn-Koźle, vincitori delle ultime due edizioni della Coppa dei Campioni, partiranno da una posizione di netto vantaggio grazie alla vittoria casalinga per 3-1 ottenuta nel match d’andata in Polonia di otto giorni fa.

La diretta di Perugia Zaksa impone quindi di non fare alcun calcolo alla Sir Sicoma Monini Perugia di Andrea Anastasi, che punta al trono d’Europa, un traguardo che sarebbe storico considerando che gli umbri non hanno mai vinto la Champions League. Servirà però una grande rimonta, che dovrà passare innanzitutto da una vittoria per 3-0 oppure per 3-1, dal momento che già un 3-2 significherebbe eliminazione per Perugia. Nella migliore delle ipotesi, servirebbe poi comunque il Golden Set, naturalmente da vincere. Insomma, in questa notte decisiva Perugia dovrà vincere quattro set e potrà perderne al massimo uno: la missione si annuncia complicata ma ormai non c’è più nulla da perdere, che cosa ci dirà il campo nella diretta di Perugia Zaksa?

DIRETTA PERUGIA ZAKSA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Perugia Zaksa, dobbiamo approfondire quanto abbiamo già brevemente accennato in precedenza. La Sir Sicoma Monini Perugia sta vivendo una stagione di altissimo livello su tutti i fronti, Champions League compresa, anche se forse nelle ultime settimane inizia a serpeggiare il dubbio che gli umbri siano andati fin troppo forti nella prima parte della stagione e adesso possano essere in calo nel momento decisivo. La Coppa Italia è sfumata, in Champions League Perugia ha le spalle al muro e anche in campionato il quarto contro Milano si deciderà solamente in gara-5, nonostante si tratti della testa di serie numero 1 contro la numero 8. Peccato perché la sconfitta in Polonia è stata la prima in tutta laChampions League, perché Perugia ha vinto il girone con sei successi su altrettante partite disputate, con accesso immediato ai quarti di finale indirizzati subito nel migliore dei modi vincendo per 1-3 l’andata a Berlino prima di completare l’opera con il 3-2 casalingo nella partita di ritorno.

Lo Zaksa Kędzierzyn-Koźle ha ottenuto invece il secondo posto nel girone alle spalle di Trento, contro cui nella fase a gruppi aveva perso entrambe le partite, vincendo le altre quattro partite per garantirsi almeno il secondo posto. Derby polacco negli spareggi contro lo Zawiercie dominato grazie alla vittoria esterna per 0-3 all’andata, permettendosi poi di perdere per 2-3 in casa al ritorno. Il quarto di finale, scherzi del tabellone, ha riproposto le ultime due finali della Champions League e rimesso di fronte per l’ennesima volta Trento e Zaksa, senza deludere le aspettative: doppio 3-2 casalingo, alla finale lo Zaksa ha avuto la meglio al Golden Set. La semifinale è ancora più lussuosa: i campioni d’Europa contro i campioni del Mondo, la diretta di Perugia Zaksa adesso però impone la rimonta agli umbri…











© RIPRODUZIONE RISERVATA