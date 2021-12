Diretta Pesaro Reggio Emilia/ Streaming video tv: due squadre in ascesa! (basket A1)

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: VUELLE IN GRANDE RIPRESA!

Pesaro Reggio Emilia è in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 18:00 di domenica 19 dicembre: si gioca per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una partita tra due squadre che stanno bene, e soprattutto bisogna fare attenzione alla Vuelle: la squadra marchigiana improvvisamente ha trovato rimo e arriva dalla vittoria di Treviso, altri due punti che sono arrivati dopo un periodo nel quale sembrava che i problemi strutturali del roster e le difficoltà emotive potessero avere il sopravvento, creando un’altra stagione difficile e tutta vissuta nella rincorsa alla salvezza.

La Unahotels sta facendo il suo, ovvero rimane ancorata alla possibilità di giocare i playoff con un margine utile sulla zona calda della classifica; inoltre ha timbrato una bella vittoria contro Brindisi nell’ultimo turno, dunque ha acquisito ancora più fiducia in vista di questa trasferta. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Pesaro Reggio Emilia, intanto aspettandone la palla a due possiamo fare qualche considerazione sulle tematiche principali che potrebbero emergere da questa interessante partita che si gioca tra poche ore alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Reggio Emilia, perché questa partita non fa parte della programmazione per la 12^ giornata di campionato. L’alternativa come sempre riguarda la piattaforma Discovery Plus, alla quale bisogna essere abbonati: è il broadcaster ufficiale della Lega e dunque fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, soprattutto il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Reggio Emilia sarà particolarmente interessante, appunto perché entrambe le squadre si trovano in un buon momento. Sulla carta la Vuelle potrebbe approfittare di energie maggiori: in settimana la Unahotels ha giocato in Europe Cup (dove ha strappato una vittoria esterna sul filo di lana, avvicinandosi alla fase ad eliminazione diretta) e affrontato un viaggio in Ucraina che chiaramente potrebbe pesare, insieme ai minuti di grande intensità sul parquet.

Ecco allora che Luca Banchi, che finalmente sembra essere riuscito a girare le carte in tavola, può sperare di ottenere un’altra vittoria che vada ad avvicinare Pesaro ai playoff: chiaramente la stagione resta lunga e certi limiti in casa adriatica restano, ma sicuramente la Vuelle di oggi è molto più vicina a quella condotta da Jasmin Repesa nella scorsa stagione, di conseguenza ci sono ottimi motivi per pensare che le cose possano ulteriormente migliorare, consegnando finalmente la post season alla società.

