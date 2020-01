Diretta Pesaro Sassari/ Streaming video tv: quasi un testa-coda (basket Serie A1)

Pesaro Sassari si gioca in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 18:00 di domenica 19 gennaio: la partita è valida per la 19^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Quasi un testa-coda, perché la Vuelle si trova in ultima posizione in classifica e staccatissima dalla concorrenza mentre il Banco di Sardegna, dopo aver vinto in volata contro Varese, continua la sua marcia di inseguimento alla Virtus Bologna che, già battuta nella gara di andata, ha solo una partita di vantaggio. La Carpegna Prosciutto tuttavia spera nel miracolo: intanto la Dinamo è stata impegnata in Champions League nel corso della settimana e potrebbe avere lasciato per strada energie importanti, in più domenica scorsa gli adriatici hanno fatto il colpo grosso espugnando il PalaDozza, e puntano a ripetersi. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pesaro Sassari; mentre aspettiamo la palla a due possiamo provare a presentare i temi principali legati a questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Sassari, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; resta comunque valido l’appuntamento con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone perché tutti gli abbonati alla piattaforma Eurosport Player potranno seguire in diretta streaming video questa partita, così come tutte le altre del campionato. Ricordiamo poi il sito www.legabasket.it, sul quale potrete trovare tutte le informazioni utili come la classifica, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA PESARO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

In Pesaro Sassari la grande favorita è naturalmente la squadra sarda, che punta a vincere tutto: già messa in bacheca la Supercoppa, il Banco di Sardegna tra poco meno di un mese sarà impegnato proprio alla Vitrifrigo Arena in Coppa Italia (competizione già vinta cinque anni fa) e ovviamente, a parte la Champions League, il grande obiettivo rimane quello dello scudetto, solo sfiorato lo scorso giugno. Da questo punto di vista Gianmarco Pozzecco sa bene che le risposte dovranno arrivare soltanto in primavera, ma intanto arrivare ai playoff con il primo posto nella griglia non sarebbe affatto male; Pesaro ha chiaramente altri problemi e la sua salvezza rimane una chimera, ma la Vuelle ha aperto il girone di ritorno facendo quello che nessuno si aspettava perché, dopo un record di 0-16 all’andata, la squadra ha clamorosamente battuto la Fortitudo Bologna in trasferta, rendendo se non altro più saporita la lotta per non retrocedere anche perché le rivali hanno perso. Chiaramente un colpo isolato non può fare la differenza, ma adesso se non altro gli adriatici hanno capito di potersela giocare: vedremo allora se riusciranno a farlo anche oggi contro la finalista dell’ultimo campionato…



