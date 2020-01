DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO (RISULTATO LIVE 18-22): PUSICA SCATENATO!

Al PalaDozzi è cominciato il match valevole per la diciottesima giornata del campionato di basket tra Fortitudo Bologna e Pesaro, dopo il primo quarto la situazione vede gli ospiti in vantaggio per 22 a 18. Il quintetto di Sacco è ancora alla ricerca del primo successo stagionale e non sarà facile trovarlo stasera visto che in casa, di fronte al proprio pubblico, gli uomini di Martino difficilmente fanno cilecca. Pusica sembra comunque in giornata di grazia, in questi primi dieci minuti ha già messo a referto 8 punti e sta facendo venire il mal di testa agli avversari che non riescono a contrastarlo. Dall’altra parte Aradori commette qualche errore di troppo e non riesce a incanalare la partita sui binari giusti per i felsinei, costretti a rincorrere. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fortitudo Bologna Pesaro sarà trasmessa su Eurosport 2, e dunque sarà riservata in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare (trovate il canale al numero 211 del decoder); per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet.

SI GIOCA

Si alza la palla a due su Fortitudo Bologna Pesaro: affrontare oggi la Vuelle è una sorta di reminder per l’Aquila, che tra un mese sarà proprio nella città adriatica per le Final Eight di Coppa Italia. Obiettivo centrato grazie alla vittoria su Reggio Emilia: la squadra di Antimo Martino ha così ottenuto il sesto posto al termine del girone di andata, il che ha generato al primo turno un accoppiamento con Brescia. Partita spigolosa, nella quale la Fortitudo dovrà vedersela con il grande ex Vincenzo Esposito; in caso di qualificazione, la semifinale sarebbe contro una tra Sassari e Brindisi e dunque un altro possibile tuffo nel passato (Gianmarco Pozzecco ha vestito la maglia della società emiliana, diventandone poi allenatore in LegaDue per un breve periodo). Ad ogni modo, adesso bisogna concentrarsi sul campionato e su una partita che tecnicamente l’Aquila ha il dovere di vincere, per continuare a scalare la classifica e cementare la sua partecipazione ai playoff. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia dunque il parquet del PalaDozza, dove finalmente la diretta di Fortitudo Bologna Pesaro sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL SIMBOLO COMUNE

Inevitabilmente, Fortitudo Bologna Pesaro è anche la partita con un nome e un cognome ben precisi: Carlton Myers, che è stato un simbolo di entrambe le squadre. Due finali perse con la Vuelle (1992 e 1994) e primo giocatore di sempre a essere nominato MVP del nostro campionato, Myers ha lasciato la Scavolini per andare a giocare nella “sua” Rimini (dove è cresciuto), ma nel 1995 è arrivato alla Fortitudo Bologna: in sei stagioni ha vinto uno scudetto e raggiunto la bellezza di cinque finali, nel 1997 è stato nuovamente MVP della regular season e nel 2001, ultima partita con l’Aquila, è stato addirittura applaudito dai tifosi della Virtus a seguito dell’uscita per 5 falli, dopo aver segnato 33 punti in gara-3 della finale scudetto. A Pesaro, Myers è poi tornato quattro anni più tardi: tra il 2005 e il 2009 ha contribuito a portare la Vuelle nuovamente in Serie A (con due promozioni consecutive) e fino ai playoff. Curiosamente, in quel 2008-2009 in cui Pesaro tornava alla post season (eliminata da Siena), la Fortitudo Bologna retrocedeva iniziando così il suo personale calvario fatto di dieci anni nelle serie minori, prima del ritorno in grande stile la scorsa primavera. Oggi, i ruolo si sono decisamente invertiti… (agg. di Claudio Franceschini)

UN RIFERIMENTO STORICO

Fortitudo Bologna Pesaro rappresenta oggi una partita tra due squadre che sono separate da 18 punti in classifica, e una di queste non ha mai vinto in tutto il girone di andata; tornando indietro nel tempo, tuttavia, possiamo scoprire come queste due società si siano sostanzialmente date il cambio, possiamo dire così, al massimo livello della pallacanestro italiana. La Vuelle, dopo i due scudetti, ha giocato altre finali senza mai riuscire a vincerle; nel 1996 la Fortitudo ha raggiunto la sua prima serie per il titolo (persa contro Milano) e da allora è praticamente sempre arrivata a quel punto, riuscendo infine a vincere due volte il campionato. Il passaggio di consegne ideale può essere individuato proprio in quella stagione 1995-1996: seconda in classifica, l’allora Teamsystem Bologna aveva goduto del bye nel primo turno dei playoff e ai quarti aveva incrociato la Scavolini che, settimana, aveva fatto fuori Verona. La Fortitudo si era imposta in due partite con uno scarto medio di 16,5 punti: di fatto il canto del cigno per Pesaro, che avrebbe avuto qualche altro sussulto ma sostanzialmente stava per arrivare a fine ciclo. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Fortitudo Bologna Pesaro, in diretta dal PalaDozza, si gioca alle ore 20:30 di sabato 11 gennaio e rappresenta uno dei due anticipi nella 18^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Si apre il girone di ritorno, e la sfida che andiamo a presentare non dovrebbe avere storia: la Pompea, reduce dalla vittoria roboante contro Reggio Emilia, occupa il sesto posto in classifica e sta confermando le ambizioni con cui ha iniziato la sua stagione da neopromossa (dopo aver trascorso dieci anni nelle serie minori), con l’obiettivo di puntare ai playoff dopo essersi già presa la qualificazione alla Coppa Italia. Torneo che si disputerà proprio a Pesaro, ma la Vuelle chiaramente non ci sarà: la squadra adriatica è mestamente sul fondo della classifica, ha chiuso l’andata perdendo a domicilio contro Trieste e adesso la sua salvezza appare come un miraggio. Vedremo però se la Carpegna Prosciutto avrà una sorta di reazione d’orgoglio; la diretta di Fortitudo Bologna Pesaro si avvicina, pertanto possiamo nel frattempo analizzare i temi principali legati alla sfida del PalaDozza.

DIRETTA FORTITUDO BOLOGNA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto, l’esito di Fortitudo Bologna Pesaro appare scritto: non tanto per la potenza di fuoco della Pompea, una squadra che viaggia appena sopra il 50% di vittorie, quanto perchè la Vuelle è decisamente inferiore alla concorrenza e lo ha dimostrato la scorsa domenica. Il ko interno contro l’Alma è stato ancora più sanguinoso dei 2 punti lasciati per strada, perchè ha consentito all’Alma di prendersi 5 gare di vantaggio agganciando Pistoia: adesso dunque Pesaro ha bisogno di recuperare 12 punti per salvarsi e deve sorpassare due squadre. Difficile pensare che una formazione da 0-16 nel girone di andata possa realmente vincere sei volte nel ritorno, e anche così Pistoia e Trieste dovrebbero sempre perdere; insomma, la retrocessione sembra ormai un fatto acclarato e sull’Adriatico si sta cominciando a pensare alla prossima stagione. La Fortitudo ovviamente non deve per questo sottovalutare la sfida, che potrebbe lanciarla anche al quinto posto della classifica; vedremo dunque come andranno le cose sul parquet del PalaDozza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA