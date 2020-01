DIRETTA SASSARI VARESE/ Video streaming tv: che era successo nel match di andata

Sassari Varese, nella partita di andata, non aveva avuto storia: il Banco di Sardegna, reduce dalla vittoria in Supercoppa e da una finale scudetto persa solo in gara-7, aveva dominato alla Enerxenia Arena vincendo per 52-74 contro una Openjobmetis rifatta a nuovo. Il primo quarto era stato equilibrato (15-15), poi Sassari aveva piazzato un parziale di 9-25 nel secondo periodo e aveva preso il largo, aumentando il suo divario nei 10 minuti conclusivi; Dyshawn Pierre aveva giocato una partita da 18 punti con 6/10 dal campo (57,1% dall’arco) e 6 assist per 29 di valutazione, Stefano Gentile e Michele Vitali (3/5 dal perimetro) avevano garantito 11 punti a testa ad una squadra che aveva terminato con il 40,0% dalla lunga distanza. Dato in totale antitesi con il pessimo 7/42 di Varese che, come sempre quest’anno, quando non trova ritmo dall’arco diventa squadra mediocre; esordi negativi per Josh Mayo (9 punti con 2/11) e Jeremy Simmons (4 punti e 8 rimbalzi), il migliore era stato un Giancarlo Ferrero da 10 punti e 6 rimbalzi. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Varese non è una di quelle che si potranno vedere sui canali della nostra televisione in questo turno del campionato; per tutti gli appassionati comunque l’appuntamento classico rimane quello con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Serie A1 di basket in diretta streaming video. Inoltre, sul sito www.legabasket.it sono liberamente consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet.

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Sassari Varese, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Fabrizio Paglialunga e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 18:30 di domenica 12 gennaio presso il PalaSerradimigni: anche qui inizia il girone di ritorno nel campionato di basket Serie A1 2019-2020, nella 18^ giornata la Dinamo lanciata all’inseguimento della Virtus Bologna – e reduce dalla vittoria di Pistoia – prova a tenere il suo straordinario passo e sa di avere una bella possibilità visto che la Openjobmetis da trasferta non è certo la stessa squadra che in casa mette paura a tutte le avversarie. Non alla Dinamo, che all’esordio in stagione aveva demolito i biancorossi alla Enerxenia Arena; tuttavia la squadra di Attilio Caja ha ottenuto un bel colpo esterno giusto domenica scorsa, espugnando il PalaVerde di Treviso e rilanciando le proprie ambizioni di playoff. Gianmarco Pozzecco gioca l’ennesima partita speciale contro la piazza che lo vede come un eroe (e giustamente) ma sa di dover chiedere strada; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Sassari Varese, mentre aspettiamo possiamo fare qualche valutazione sui temi principali legati alla sfida.

DIRETTA SASSARI VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Pozzecco affronta Sassari Varese con fiducia, forte del secondo posto al termine del girone di andata che ha generato l’ennesima sfida con Brindisi in Coppa Italia: un argomento che però la Dinamo affronterà soltanto tra un mese, per il momento si tratta di tenere il passo di una Virtus Bologna che è stata battuta nella sfida diretta ma che rimane al primo posto della classifica. L’obiettivo del Banco di Sardegna è quello di tornare a giocare la finale scudetto e vincere il titolo, e per farlo può essere fondamentale ottenere il fattore campo anche nell’eventuale serie decisiva. Contro Varese l’occasione è propizia: la Openjobmetis ha vinto solo due volte in trasferta ed è una squadra che va ancora alla ricerca di se stessa, come dimostra il ko interno contro Trento appena dopo Natale. Caja vuole i playoff, ma i lombardi li avevano già mancati lo scorso anno e nel frattempo non sono riusciti a qualificarsi alla Final Eight, nonostante il successo contro Treviso. Sono stati pagati a caro prezzo gli errori precedenti e un andamento esterno da retrocessione: adesso Varese vuole risalire la corrente e al PalaSerradimigni proverà se non altro a fare partita pari per quanto possibile, se poi dovesse arrivare anche una insperata vittoria sarebbe tutto di guadagnato nell’economia della classifica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA