DIRETTA/ Pesaro Treviso (risultato finale 95-76): grande prova casalinga! (basket A1, 26 novembre 2023)

La diretta tra Pesaro e Treviso è giunta al termine con un risultato finale di 95-76 a favore della squadra di casa. Uno dei protagonisti indiscussi di questa vittoria è stato Bamforth, il cui contributo è stato semplicemente straordinario. La prestazione incredibile di Bamforth ha inciso pesantemente sul risultato finale, dimostrando il suo talento nel segnare punti e influenzare positivamente il gioco della sua squadra.

I suoi tiri precisi, la visione di gioco e la leadership in campo sono stati fondamentali per la vittoria di Pesaro. Gli appassionati avranno certamente apprezzato la prova eccezionale di Bamforth e la vittoria convincente della squadra di casa. La partita si è conclusa con un’esibizione di alto livello, confermando il ruolo determinante di Bamforth nel successo di Pesaro nella sfida contro Treviso. (agg. Gianmarco Mannara)

Al termine del terzo quarto della diretta tra Pesaro e Treviso, il risultato attuale è di 76-52 a favore della squadra di casa. Un elemento chiave che ha contribuito a questo significativo vantaggio è stata una notevole prova della difesa di Pesaro. La difesa casalinga ha dimostrato solidità e efficacia nel contenere gli attacchi avversari, limitando le possibilità di Treviso di segnare punti. Questa prestazione difensiva ha creato un divario importante nel punteggio, consentendo a Pesaro di prendere il comando della partita.

Gli appassionati hanno sicuramente apprezzato l’abilità difensiva di Pesaro e ora sono in attesa di vedere se la squadra riuscirà a mantenere il controllo e chiudere la partita con una vittoria convincente. La prova della difesa sarà determinante anche nell’ultimo quarto, mentre Pesaro cercherà di consolidare il proprio vantaggio e assicurarsi il successo nella partita. (agg. Gianmarco Mannara)

All’intervallo della diretta di basket tra Pesaro e Treviso, il punteggio attuale è di 48-39 a favore della squadra di casa. Una delle note più luminose di questa fase è stata la straordinaria prestazione da tre punti di Harrison, che ha contribuito significativamente al vantaggio di Pesaro. Harrison ha dimostrato grande precisione e abilità nel tiro da lunga distanza, aggiungendo punti importanti al punteggio complessivo della sua squadra. La sua performance da tre punti è stata un elemento chiave nel costruire il margine di vantaggio di Pesaro durante il primo tempo.

Gli appassionati ora sono ansiosi di vedere come evolverà la partita nella seconda metà, sperando che Harrison e il resto della squadra mantengano l’intensità e la precisione che hanno caratterizzato il primo tempo. La competizione rimane aperta, con entrambe le squadre che cercano di prendere il controllo e assicurarsi la vittoria. (agg. Gianmarco Mannara)

Il primo quarto della diretta tra Pesaro e Treviso si è concluso con un risultato di 26-21 a favore della squadra di casa. Una delle note più luminose in questa fase è stata la straordinaria prestazione di Bamforth nel pitturato, dimostrando la sua abilità nel gioco vicino al canestro. Bamforth ha contribuito in modo significativo alla costruzione del vantaggio di Pesaro, dimostrando efficienza nelle azioni vicino al pitturato.

La sua presenza sotto canestro ha sicuramente aggiunto un elemento di forza al gioco della squadra di casa, contribuendo al vantaggio nel punteggio. Gli appassionati ora sono ansiosi di vedere come evolverà la partita nei quarti successivi, sperando che Bamforth e la squadra di Pesaro mantengano l’energia positiva e la precisione nel gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

Siamo finalmente arrivati alla palla a due di Pesaro Treviso. Come già detto, una partita che strizza l’occhio al passato: il primo scudetto dell’era Benetton era stato vinto in una finale bellissima contro Pesaro, quella era la squadra che poteva contare su Toni Kukoc e Vinny Del Negro, e basterebbero questi due nomi per dirci cosa sia stata un tempo Treviso. Tuttavia non basta, perché le due società hanno anche avuto giocatori in comune, i doppi ex: da Andrea Gracis, che ha segnato un’epoca sia per Pesaro che per Treviso, a Sasha Djordjevic che della Benetton è stato allenatore e invece ha giocato come playmaker in quella che è stata forse l’ultima grande Vuelle prima del calo strutturale, dovuto anche ai problemi economici. I cestisti che hanno vestito le due canotte si sprecano: i compianti Alphonso Ford e Orlando Woolridge, ovviamente Walter Magnifico ma anche Aza Petrovic che poi due anni fa è tornato ad allenare Pesaro venendo però esonerato dopo una manciata di partite, passando poi per Tyus Edney e Darren Daye, e via via tutti gli altri. Oggi si gioca in ben altro contesto, ma questo non significa che la partita della Vitrifrigo Arena non possa essere comunque entusiasmante: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet, qui è tutto pronto e la diretta di Pesaro Treviso può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Pesaro Treviso, che sarà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Valzani e Sergio Noce, si gioca alle ore 19:00 di domenica 26 novembre presso la Vitrifrigo Arena: nella nona giornata del campionato di basket Serie A1 2023-2024 va in scena una grande classica, che ha rappresentato anche una finale scudetto all’inizio degli anni Novanta ma che oggi è certamente disputata in altro contesto. La Vuelle vuole confermare i playoff, ma attualmente fatica: domenica scorsa è arrivata una pesantissima sconfitta a Cremona e ora Maurizio Buscaglia deve andare a caccia di risposte immediate.

A Treviso le cose non potrebbero andare così male: altro ko, stavolta al PalaVerde contro Napoli, e ottava sconfitta in altrettante partite giocate in questo avvio di Serie A1. Per il momento resiste Frank Vitucci, ma è chiaro che la società veneta debba necessariamente fare qualche valutazione circa il futuro anche immediato. Valutazioni che noi invece possiamo fare sulle tematiche principali che potrebbero emergere da questa intrigante e delicata serata della Vitrifrigo Arena, mentre aspettiamo che la diretta di Pesaro Treviso prenda il via.

La diretta tv di Pesaro Treviso non sarà una di quelle che per questa tredicesima giornata vengono trasmesse sui canali della televisione, ricordando che sono tre per ogni turno; di conseguenza l’unico modo per assistere a questa sfida è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Con la diretta di Pesaro Treviso assisteremo dunque a una partita che nel corso della storia del basket è stata importantissima: soprattutto 30 anni fa o giù di lì, quando la Vuelle provava a confermare il suo status di corazzata ma doveva scontrarsi con una nuova avversaria, la Benetton tornata in Serie A1 e che da quel momento avrebbe iniziato a inanellare scudetti e coppe. Una straordinaria rivalità, che purtroppo adesso non è più tale nel senso che il livello attuale delle due squadre non corrisponde a quei momenti scintillanti, ed entrambe le società tendono a questo.

Pesaro deve stare attenta a non scivolare nella lotta per la salvezza, è partita certamente male ma tutto sommato si può dire che stia facendo il suo, sia pure con segno negativo rispetto alla passata stagione che era stata molto più brillante. Chi è davvero in crisi è Treviso, che nonostante il ritorno di Vitucci non sa davvero come vincere: a questo punto l’incubo di una retrocessione, che arriverebbe dopo il fallimento dello scorso decennio, è davvero dietro l’angolo a meno che la NutriBullet scopra immediatamente una strada per il successo, strada che però a oggi non si vede ancora.











