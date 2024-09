DIRETTA VENEZIA TREVISO: TORNA IL DERBY VENETO!

Eccoci quasi arrivati alla diretta Venezia Treviso: la partita del Taliercio si gioca alle ore 17:30 di domenica 29 settembre, ed è valida per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025. Abbiamo già visto la Reyer impegnata in Supercoppa: Venezia ha perso subito contro Milano, ma se non altro l’appuntamento di Casalecchio di Reno è servito per mettere benzina nelle gambe e dunque ci aspettiamo che almeno oggi la squadra orogranata possa essere più in palla rispetto a Treviso, che comprensibilmente ha iniziato dopo – anche se non troppo – e ha comunque obiettivi che possono essere considerati diversi.

Venezia lo scorso anno ha fatto intravedere qualcosa della corazzata che era, quella capace di vincere due scudetti in tre anni; la strada è lunga e le avversarie sono più temibili di allora ma il vento potrebbe cambiare e dunque bisogna essere bravi a rimanere lì. Treviso, dopo salvezze sofferte, vuole iniziare nel migliore dei modi perchè questa piazza è affamata di grande basket e non può rimanere a lungo senza playoff; scopriremo presto quello che succederà nella diretta Venezia Treviso, aspettando che la partita si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali di questo pomeriggio.

DIRETTA VENEZIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà purtroppo possibile seguire la diretta tv di Venezia Treviso sui canali tradizionali della televisione, ma c’è comunque un modo per assistere alle immagini della partita perché anche quest’anno la piattaforma DAZN ha in mano i diritti per tutta la Serie A1 di basket, di conseguenza abbonandovi al servizio potrete usufruire anche di questo match con un servizio di diretta streaming video, perché dovrete attivare il vostro abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VENEZIA TREVISO: QUALI NUOVE AMBIZIONI?

Siamo sempre più vicini alla diretta Venezia Treviso, che intanto ci presenta un contesto rinnovato almeno per quanto riguarda gli allenatori: Neven Spahija era stato chiamato in corsa a sostituire Walter De Raffaele, esonero doloroso ma che la Reyer aveva ritenuto necessario in quel momento, e il coach croato ha portato risultati abbastanza buoni anche se rimane il cruccio di non essere riusciti a fare strada in Eurocup, una competizione che a dire il vero è sempre stata alla portata di una Venezia che ad un certo punto ha anche salutato il suo nucleo storico per rinnovarsi sul piano del parco giocatori.

A Treviso c’è ancora il veneziano Frank Vitucci, artefice della salvezza dello scorso anno: a dire il vero questo allenatore era stato chiamato per riportare la squadra ai playoff ma è andato incontro a una partenza orribile, ad un certo punto Treviso ha iniziato a ingranare ma non è stato sufficiente per entrare nelle prime otto della classifica. obiettivo che però torna attuale per questo nuovo campionato di Serie A1, dunque nella diretta Venezia Treviso cominceremo a scoprire se Vitucci sarà in grado di cambiare definitivamente passo e come la Reyer proseguirà dopo la sconfitta in Supercoppa.