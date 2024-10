DIRETTA TREVISO TRAPANI: GRAN BELLA SFIDA AL PALAVERDE!

Siamo pronti a vivere la diretta Treviso Trapani, partita assolutamente intrigante: si gioca alle ore 20:45 di sabato 5 ottobre 2024, siamo al PalaVerde per la seconda giornata di basket Serie A1 2024-2025 e di fronte si trovano due squadre con ambizioni, anche se con percorsi diversi. Treviso è già stata corsara a Venezia, aprendo il suo campionato nel migliore dei modi: dopo le ultime salvezze sofferte la NutriBullet vuole finalmente fare il salto di qualità e la prima partita, per quanto possa essere relativa, ci ha detto che Frank Vitucci ha a disposizione un roster che ha tutto per farlo, tornando finalmente a giocare i playoff.

Trapani, tornata in Serie A1 dopo parecchi anni, ha già fatto vedere di poter essere grande rivelazione: il fatto che molti analisti abbiano messo gli Shark tra le prime cinque squadre del campionato è stato confermato dalla bellissima prestazione contro la Virtus Bologna. Alla fine è arrivata una sconfitta, ma sul filo di lana: Trapani punta alle semifinali e davvero potrebbe arrivarci. Passo per passo però, come noi adesso dobbiamo limitarci a scoprire cosa succederà nella diretta Treviso Trapani aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui suoi temi principali.

TREVISO TRAPANI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Treviso Trapani, che non è una delle partite trasmesse sui canali della nostra televisione per la seconda giornata di Serie A1; tuttavia sappiamo bene che l’intera programmazione del massimo campionato di basket è nuovamente appannaggio della piattaforma DAZN, dunque per assistere a questo match del PalaVerde potrete sottoscrivere un abbonamento al servizio e seguire le immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TREVISO TRAPANI: NUTRIBULLET PARTITA BENE

Con la diretta Treviso Trapani stiamo per vivere una partita che potenzialmente potrebbe diventare un big match, anche se questo ovviamente lo capiremo più avanti. Al momento però entrambe le squadre sono partite bene, sia pure con risultati diversi: Treviso ha confermato i giocatori di riferimento dello scorso anno, Frank Vitucci di fatto ha scommesso sulla crescita di D’Angelo Harrison e Ky Bowman e al momento è staro ripagato, attenzione perché si tratta di elementi che, se stanno bene e sono inseriti nel contesto, possono realmente fare la differenza e permettere alla NutriBullet di disputare un campionato in zona playoff.

Trapani sembra aver già trovato il giusto amalgama: avevamo già detto che leggendo i nomi del roster si parla ampiamente di una squadra che può raggiungere la semifinale, poi chiaramente c’è il campo e ci sono elementi che devono ancora imparare a giocare come una squadra votata ad un solo obiettivo. Le premesse sono incoraggianti, e il talento è talmente diffuso che più di una partita potrà essere vinta anche dalle giocate dei singoli; magari in una eventuale post season il discorso cambierà, ma in regime di stagione regolare questi Shark sono destinati a farci divertire e raccogliere belle soddisfazioni.