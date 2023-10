DIRETTA/ Pesaro Venezia (Risultato 45-60) live, streaming video tv: fine terzo quarto

DIRETTA PESARO VENEZIA (RISULTATO 45-60): FINE TERZO QUARTO

Pesaro torna sul parquet più agguerrita che mai dopo l’intervallo, ed approccia il terzo quarto azzannando immediatamente la partita. La beffa, però, arriva nel finale della frazione di gioco, quando Venezia si risveglia dal sonno e riprende in mano la propria gara, incrementando addirittura il vantaggio iniziale con una prestazione maiuscola.

Il parziale recita 19-17 per i veneti, con un punteggio totale di 60-45 in favore degli ospiti. I punti da recuperare nell’ultimo quarto ora sono 15 per i marchigiani, che hanno bisogno veramente di un miracolo. Saranno dieci minuti effettivi di fuoco, tutti da vivere. Non è bastata la grande prova del kosovaro Bamforth in questo terzo atto.

DIRETTA PESARO VENEZIA (RISULTATO 28-41): INTERVALLO

Venezia vola sulle ali dell’entusiasmo e continua la scia del finale del primo quarto, andando all’intervallo con un vantaggio meritato di ben 13 punti. Prestazione maiuscola della Reyer, che si impone da inizio a fine frazione di gioco, non lasciando alcun scampo ad un Pesaro troppo timido e troppo rinunciatario.

Ci aspettiamo sicuramente una reazione importante al ritorno sul parquet da parte dei marchigiani. Il basket ci ha abituato a grandi rimonte ed emozioni fino all’ultima sirena. Da segnalare una straordinaria prestazione individuale dello statunitense Tucker, che sta trascinando i suoi verso la vittoria. Il punteggio recita 41-28 per gli ospiti.

DIRETTA PESARO VENEZIA (RISULTATO 19-23): FINE PRIMO QUARTO

Alla Vitrifrigo Arena, Pesaro ospita Venezia in questa gara valida per la seconda giornata della Serie A1 maschile di basket 2023/24, dove i padroni di casa sono chiamati a riscattare la sconfitta esterna rimediata a Brescia, mentre la Reyer vuole dare continuità al suo inizio di stagione dopo la vittoria ottenuta contro Tortona al Taliercio.

Il primo quarto è a due facce, con i marchigiani che partono forte e mantengono il vantaggio ed il controllo della gara fino al 14-14: da questo momento in poi i veneti tornano completamente in partita ed assistiamo ad una frazione di gioco spettacolare ed equilibratissima. Il punteggio recita 19-23 per gli ospiti, grazie ad un ottimo lampo nel finale.

DIRETTA PESARO VENEZIA: UNA CLASSICA!

Pesaro Venezia, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Valerio Grigioni e Gianluca Capotorto, è in programma alle ore 19:30 di domenica 8 ottobre: siamo alla Vitrifrigo Arena per la seconda giornata di basket Serie A1 2023-2024, si gioca una classica tra due squadre che hanno ambizioni di playoff e che all’esordio hanno avuto risultati diversi. La Vuelle Pesaro infatti ha lottato per 40 minuti ma alla fine è uscita sconfitta a Brescia, non riuscendo a fare la differenza nelle piccole cose e non gestendo nel migliore dei modi il punto a punto negli istanti decisivi.

È invece arrivata una bella vittoria per Venezia, che ha battuto Tortona al Taliercio: la Reyer, impegnata anche in Eurocup, vuole provare a ridare vigore a questi anni nei quali c’è stato un po’ di calo strutturale dopo gli straordinari due scudetti, e sa di poter giocare il ruolo della credibilissima outsider. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Pesaro Venezia prenda il via, proviamo a capire cosa potrebbe succedere sul parquet della Vitrifrigo Arena sciorinando alcuni dei temi principali legati al match.

DIRETTA PESARO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Venezia non sarà trasmessa sui canali tradizionali della nostra televisione: questa partita di Serie A1, come tutte le altre del massimo campionato di basket, sarà appannaggio della piattaforma DAZN e dunque sarà una visione in diretta streaming video riservata agli abbonati, che potranno attivare il servizio su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va aggiunto infine che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PESARO VENEZIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo quasi pronti alla diretta di Pesaro Venezia: la Reyer si ritrova di fronte Maurizio Buscaglia, vale a dire l’allenatore di quella Trento che era stata avversaria nella finale scudetto del 2017, il primo tricolore vinto da Walter De Raffaele. Oggi il coach barese allena Pesaro, che si è separata in estate da Jasmin Repesa; l’obiettivo della Vuelle rimane quello di giocare i playoff che l’anno scorso erano arrivati in volata, e magari di arrivare più in alto in classifica così da non dover pescare (questo almeno secondo le previsioni) una tra Milano e Virtus Bologna al primo turno, potendo puntare alla semifinale.

Venezia, come negli ultimi anni, ha il doppio impegno: l’Eurocup era un traguardo concreto già nella passata stagione ma le cose non sono andate bene, la Reyer vuole fare il passo ulteriore in ambito internazionale e questo significa non solo mettere il trofeo in bacheca ma anche, e di conseguenza, qualificarsi finalmente per l’Eurolega. In Serie A1 si punta almeno alla semifinale: alla fine Neven Spahija ha ottenuto la conferma che chiedeva al momento della firma, e con un tecnico confermato si può ora sviluppare un progetto serio e competitivo nel migliore dei modi.











