DIRETTA/ Brescia Pesaro (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due! (basket A1, 1 ottobre 2023)

DIRETTA BRESCIA PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo finalmente pronti a vivere la diretta di Brescia Pesaro. La stagione della Germani è già cominciata: la squadra di Alessandro Magro ha infatti disputato la Supercoppa, che tra l’altro ha anche potuto giocare in casa. In semifinale è stato fatto il colpo con la vittoria su Tortona, ma poi in finale sono emerse tutte le differenze di potenziale nei confronti della Virtus Bologna, che ha dominato la partita; comunque Brescia ha saputo timbrare la finale e ha così scaldato i motori. L’anno scorso, ricordiamo, in un periodo di grande crisi in Serie A1 la Leonessa era incredibilmente riuscita a mettere le mani sulla Coppa Italia, battendo nientemeno che Milano e Virtus Bologna; primo trofeo nella storia.

Adesso, con la conferma di coach Magro e soprattutto del leader Amedeo Della Valle, l’obiettivo è quello di ritrovare costanza anche in un campionato nel quale Brescia era già stata terza forza, andando incontro a bellissime stagioni inframmezzate anche da qualche difficoltà di troppo. Intanto sarà interessante valutare come andrà questo intrigante esordio contro la Vuelle: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il parquet del PalaLeonessa, la palla a due di Brescia Pesaro sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pesaro sarà disponibile soltanto su DAZN, dunque nei fatti non si tratterà di una visione sui canali tradizionali del nostro televisore: va infatti ricordato che la piattaforma DAZN è accessibile soltanto in mobilità. Di conseguenza chi avrà sottoscritto un abbonamento al servizio avrà accesso alle immagini del match in diretta streaming video, attivando l’applicazione su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo inoltre che per tutte le informazioni utili sul campionato di Serie A1 e le squadre coinvolte è consultabile liberamente www.legabasket.it, il sito ufficiale della Lega.

BRESCIA PESARO: SUBITO UNA CLASSICA!

Brescia Pesaro, in diretta dal PalaLeonessa alle ore 17:00 di domenica 1 ottobre, si gioca per la prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024: riprende anche questo torneo, che è stato anticipato da una Supercoppa che ha visto protagonista la Germani, capace di eliminare Tortona e volare in finale dove però è stata demolita dalla Virtus Bologna. La Germani si presenta ai nastri di partenza con un allenatore confermato, Alessandro Magro, e ha come obiettivo i playoff sfuggiti per dettagli nella stagione passata, in cui però è arrivata la vittoria della Coppa Italia.

A far fuori Brescia dalla post season era stata proprio Pesaro, che si era presa l’ottavo posto; al primo turno onorevole sconfitta per 1-3 contro Milano, poi in estate rivoluzione con l’addio di Jasmin Repesa, e un nuovo allenatore straniero che andrà a caccia della Top 8 proseguendo nel percorso di crescita. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Brescia Pesaro, aspettando la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante partita.

DIRETTA BRESCIA PESARO: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque in vista della diretta di Brescia Pesaro: la Germani è ormai una solida realtà della nostra Serie A1 e l’anno scorso si è presa anche la Coppa Italia, primo trofeo nella storia che ha sublimato un percorso di crescita non indifferente. Alessandro Magro è stato confermato, ma la società ha anche preso una decisione interessante: non partecipare alle coppe europee, con il chiaro intento di continuare a valorizzare un campionato nel quale Brescia vuole giocare una parte da protagonista e provare a contrastare il dominio delle corazzate.

Pesaro come detto ha cambiato: fuori Repesa e dentro Maurizio Buscaglia, tecnico che non ha bisogno di presentazione e che l’anno scorso aveva iniziato a Napoli, prima di essere esonerato a favore di Cesare Pancotto. Anche qui l’obiettivo è quello di prendersi i playoff: la Vuelle è una società storica che, dopo anni difficili, va alla ricerca di un salto di qualità per provare a tornare grande. Sarà difficile perché la concorrenza non manca e il roster andrà amalgamato nel migliore dei modi, già questa trasferta di Brescia sarà parecchio complessa per i marchigiani.











