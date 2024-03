DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: Sacchetti fa peggio di Buscaglia (17 marzo 2024)

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: IL FATTORE SACCHETTI

Nella diretta di Pesaro Virtus Bologna potremmo anche parlare del fattore Meo Sacchetti, che a dire il vero per il momento non sta funzionando troppo bene: il coach della Vuelle infatti ha vinto solo una delle sette partite da quando si è seduto sulla panchina degli adriatici, e in questo senso il suo passo è addirittura peggiore di quello del suo predecessore Maurizio Buscaglia, che aveva fatto registrare cinque vittorie e dieci sconfitte. Certo stiamo parlando di numeri negativi anche per l’ex Trento, ma comunque è opinione comune che Sacchetti non fosse l’allenatore adatto per guidare questa Pesaro: questo nonostante 185 vittorie in regular season e 28 nei playoff (in 59 gare totali) e ovviamente la storica tripletta con Sassari, ma anche le gioie con una nazionale che ha saputo riportare alle Olimpiadi vincendo in Serbia nella partita decisiva per andare a Tokyo.

Il fatto che Sacchetti stia facendo male alla Vuelle ci dice che a volte i nomi non bastano, e che anche i migliori devono comunque essere messi nelle condizioni per fare bene; sicuramente Pesaro può ancora salvarsi ma deve cominciare a correre, magari dopo aver già battuto Brescia arriverà anche il blitz contro la Virtus Bologna approfittando della stanchezza della Segafredo che ha giocato (e perso) in Eurolega contro il Real Madrid primo in classifica, sarà chiaramente il parquet della Vitrifrigo Arena a dirci come andranno le cose quando si comincerà a giocare… (agg. di Claudio Franceschini)

PESARO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PESARO VIRTUS BOLOGNA: SFIDA SCONTATA?

Pesaro Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Alessandro Perciavalle e Denis Quarta, si gioca alle ore 19:00 di domenica 17 marzo per la 23^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Possiamo parlare di un derby a due facce: la Vuelle una settimana fa ha mostrato una delle più brutte della stagione, perdendo nettamente a Trento e non riuscendo a confermare il grande colpo che aveva timbrato contro Brescia, un blitz che poteva rimettere in corsa per la salvezza e che invece rischia di rimanere un intermezzo in un mare di difficoltà che sono tutte da risolvere.

La Virtus Bologna aveva avuto una leggera flessione ma si è ripresa con la vittoria contro Milano: servivano delle risposte per la squadra di Luca Banchi e sono arrivate nella partita che tutti aspettavano, per la Segafredo il periodo diventa fondamentale perché si dà la caccia alla post season di Eurolega senza perdere di vista la classifica del campionato. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Pesaro Virtus Bologna, intanto possiamo fare qualche ulteriore analisi sui temi principali che ci faranno compagnia nella partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Pesaro Virtus Bologna, una partita che in altre epoche avrebbe significato una sfida diretta per i grandi titoli; oggi le cose non stanno così ed è un peccato, dopo qualche stagione brillante con il ritorno ai playoff e la finale di Coppa Italia la Vuelle è tornata a faticare dovendo solo pensare a salvarsi, a oggi sarebbe retrocessa e può solo sperare di aumentare i giri del motore e che certe rivali dirette, su tutte Treviso per quello che dice la classifica di oggi, abbiano un calo che porti al sorpasso, ma per Meo Sacchetti il tema sarà tutt’altro che semplice da svolgere.

La Virtus Bologna andrà come sempre giudicata quando si comincerà a fare sul serio, la squadra emiliana sa che arriveranno dei mesi in cui dovrà lottare per i titoli e Banchi, dopo aver battuto Milano, ha esplicitamente detto di sperare che le V nere siano ancora in corsa a maggio e giugno, dopo qualche settimana complicata. Vedremo, la sensazione è che con la Segafredo dovranno fare i conti tutti ma chiaramente bisognerà avere la valutazione del campo, per il momento è chiaro che la Virtus Bologna deve sfruttare la trasferta di Pesaro per fare un passo in più verso il primo posto in Serie A1.











