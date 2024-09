DIRETTA PESCARA CARPI, MATCH ALL’ADRIATICO

C’è chi viaggia spedito e chi con il freno a mano tirato. questa è la rappresentazione della diretta Pescara Carpi, sfida che vale la settima giornata di Serie C Girone B e chi si disputerà lunedì 30 settembre 2024 alle ore 20:45.

Il Delfino conta ancora zero sconfitte in campionato poiché ha vinto quattro sfide contro Ternana, Rimini, Pianese ed Entella e dove non è riuscito a fare bottino pieno ha portato quanto meno a casa il punto del pareggio.

Il Carpi sembra abbonato ai pareggi dato che più di metà delle partita giocate, quattro su sei, sono terminate con il segno X: 2-2 con Rimini e Ascoli, 1-1 contro Milan U23 e Entella. A bilanciare c’è la vittoria col Perugia e la sconfitta con la Spal.

DIRETTA TV PESCARA CARPI IN STREAMING VIDEO: TUTTE LE INFO UTILI

Vediamo adesso dove sarà visibile la diretta Pescara Carpi. Si potrà assistere all’evento solamente su Sky o NOW.

Stesso discorso per quanto concerne la diretta Pescara Carpi in streaming che potrà essere vista sulle rispettive app su smartphone, computer e tablet.

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CARPI

Ora è il momento di vedere le probabili formazioni della diretta Pescara Carpi. I padroni di casa si disporranno secondo il modulo 4-3-3. Tra i pali Plizzari, protetto da Cancellotti, Brosco, Mesik e Milani. A centrocampo spazio per Mora, Palmiero e Aloi con Merola, Lescano e Cuppone in attacco.

Il Carpi replicherà invece con l’asseto tattico 4-4-2. In porta Nobile, difesa a quattro composta da Sabotic, Venturi, Cestaro e Danovaro. Agiranno da esterni Mezzoni e Ranocchia con Fofana- Ghion in mediana. In avanti Biasci e Ferretti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PESCARA CARPI

Infine diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Pescara-Carpi. I favoriti sono i padroni di casa, quotati a 1.85. Il segno X relativo alla possibilità del pareggio è dato a 3.40 mentre il 2 fisso a 4.20.

Per quanto riguarda il discorso relativo alle reti, l’Over 2.5 viene offerto a 2.00 contro l’1.75 dell’Under. Il Gol è a 1.90, No Gol a 1.80