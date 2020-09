Diretta Pescara Chievo/ Streaming video Dazn: match incerto? (Serie B)

DIRETTA PESCARA CHIEVO: PER ODDO INIZIO IN SALITA!

Pescara Chievo, in diretta dallo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, è una delle partite in programma per la prima giornata del nuovo campionato di Serie B 2020-2021 alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, sabato 26 settembre. Ci avviciniamo dunque alla diretta di Pescara Chievo con la curiosità che è propria di un debutto in una nuova stagione. Per gli abruzzesi di Massimo Oddo l’auspicio è naturalmente quello di soffrire meno rispetto all’ultimo campionato di Serie B, nel quale il Pescara si è salvato solamente ai playout: grossa delusione, ma se non altro sono stati evitati guai peggiori e adesso gli abruzzesi si ripresentano ai nastri di partenza della Serie B puntando quanto meno a una stagione più tranquilla – se poi arrivasse qualcosa in più, tanto meglio… Anche il Chievo forse nello scorso campionato si attendeva qualcosa in più, pur se i gialloblù sono comunque arrivati ai playoff: ora l’obiettivo è essere ancora fra le squadre che lotteranno per la promozione, vedremo se gli uomini di mister Alfredo Aglietti sapranno cominciare con il piede giusto fin da questa stuzzicante trasferta di Pescara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PESCARA CHIEVO

Secondo una modalità ormai consolidata, Pescara Chievo sarà visibile in diretta streaming video oggi pomeriggio su DAZN, la piattaforma digitale riservata agli abbonati che pure in questa stagione detiene i diritti in esclusiva per l’intero campionato di Serie B 2020-2021, cui si aggiungono le immagini in chiaro della diretta tv Rai solamente per una partita ad ogni turno.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA CHIEVO

Per quanto riguarda invece le probabili formazioni di Pescara Chievo, ricordiamo che si tratta del primo impegno ufficiale della nuova stagione, nemmeno preceduto dalla Coppa Italia come di solito succedeva per le compagini di Serie B; inoltre il calciomercato è ancora aperto, altra variabile da non sottovalutare. Proviamo comunque a disporre il Pescara di Massimo Oddo secondo il modulo 4-3-3, con questi possibili titolari: Fiorillo in porta; difesa a quattro formata da Ventola, Scognamiglio, Drudi e Masciangelo; il terzetto di centrocampo con Diambo, Valdifiori e Omeonga possibili titolari; infine il tridente offensivo che ipotizziamo composto da Galano, Ceter e Maistro. Anche per il Chievo di Alfredo Aglietti modulo 4-3-3, in questo caso con Semper fra i pali; in difesa Pavlev, Vaisanen, Leverbe e Renzetti possibili titolari da destra a sinistra, così come a centrocampo Garritano, Zuelli e Karamoko; infine l’attacco, con un possibile tridente titolare composto da Canotto, Rodriguez e Giaccherini.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Pescara Chievo, possiamo osservare che secondo le quote dell’agenzia Snai si annuncia una partita piuttosto incerta. Il segno 1 per la vittoria del Pescara è quotato a 2,50, si sale poi a 2,95 per il segno 2 in caso di successo del Chievo e infine a 3,10 volte la posta in palio sul pareggio in caso di segno X.



