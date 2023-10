DIRETTA PESCARA GUBBIO/ Video streaming tv: è il settimo incrocio nella storia (Serie C, 2 ottobre 2023)

DIRETTA PESCARA GUBBIO: I TESTA A TESTA

La diretta di Pescara Gubbio pone di fronte le squadre che si affrontano per la settima volta all’interno della loro sfida personale. Guardando i precedenti storici, si notano: tre vittorie per il Pescara, due risultati di pareggio e un successo per il Gubbio. Le prime due gare sono state vinte dal Pescara tra il 2011 e il 2012 rispettivamente con risultati di 2-1 e 0-2. In entrambi i casi si giocava il campionato di serie B e ad andare in gol Sansovini e Insigne.

Era il Pescara di Zeman con i campioni d’Europa del 2021 Immobile, Insigne e Verratti. Dal 2021 al 2022 due pareggi, una vittoria Pescara ed un successo per il Gubbio. Pareggi ottenuti entrambi con lo stesso risultato di 2-2. Pescara che ha avuto la meglio nel Febbraio 2022 grazie alla vittoria per 3-1, i gol sono stati realizzati da Ierardi, Clemenza e Ferrari. L’ultima sfida in ordine temporale e quella giocata nel novembre del 2022, valevole per la Coppa Italia serie C. Ad avere la meglio, per la prima volta, il Gubbio grazie al gol realizzato da Federico Vazquez. (Marco Genduso)

PESCARA GUBBIO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pescara Gubbio sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Gubbio in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PESCARA GUBBIO: UNA PARTITA DI CARTELLO!

Pescara Gubbio, in diretta lunedì 2 ottobre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. Sfida ai piani alti del girone B tra due squadre che nutrono grandi ambizioni e reduci da un abbio di stagione molto positivo.

Il Pescara ha raccolto 10 punti nelle prime quattro partite, frutto di tre vittorie e un pareggio. La formazione allenata dal boemo Zdenek Zeman arriva a questo appuntamento dalla vittoria per 1-2 sul campo del Sestri Levante. Il Gubbio, invece, è a quota 9 punti, raccolti grazie a due vittorie e tre pareggi. I rossoblu nell’ultimo turno hanno vinto 1-0 contro la Vis Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA GUBBIO

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Pescara Gubbio. Partiamo dal Delfino, Zeman conferma il suo canonico 4-3-3: Plizzari, Floriani, Mesik, Pellacani, Moruzzi, Aloi, De Marco, Dagasso, Masala, Cuppone, Cangiano. 3-5-2 invece per il Gubbio: Vettorel, Morelli, Signorini, Portanova, Mercati, Spina, Rosaia, Di Massimo, Mercandante, Montevago, Galeandro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pescara Gubbio vedono favorita la formazione di Zeman. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Pescara è a 1,90, il pareggio è dato a 3,70, la vittoria del Gubbio è a 3,20. Passiamo adesso al numero di gol: Under 2,5 a 2,05 e Over 2,5 a 1,67. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,58 e 2,20.











