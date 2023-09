Video/ Gubbio Vis Pesaro (1-0) gol e highlights: Montevago piega i marchigiani (23 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO VIS PESARO: UMBRI DI MISURA!

Il Gubbio batte la Vis Pesaro grazie al rigore realizzato da Montevago. Andiamo ora con il riepilogo delle azioni più significative. Galeandro ci prova di testa ma non trova la porta. Ci prova dalla distanza Portanova, ottima la risposta di Neri. Gubbio che ha iniziato meglio la gara rispetto alla Vis Pesaro. Palla dentro per Montevago che viene disturbato e colpisce male.

Siamo intanto giunti alla mezzora di gioco, il match stenta a decollare. Spina calcia da fuori area e per un soffio non trova il bersaglio grosso! Ottima occasione per Montevago che spreca su un cross in area, Gubbio che sta sfiorando la rete in varie occasioni. Rigore per il Gubbio! Fallo ai danni di Spina con il direttore di gara che indica il dischetto! Mercadante calcia malissimo e la spedisce fuori! Altro rigore per il Gubbio dopo due minuti! Fallo di mano con il direttore di gara che indica il dischetto! Calcia Montevago che non sbaglia!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GUBBIO VIS PESARO, IL SECONDO TEMPO

Marcandella ci prova su punizione e sfiora la porta. Da Pozzo salva sulla linea su Di Massimo, intervento gigantesco. Quindici minuti alla fine, Gubbio che prova a chiuderla. Spina calcia dal limite ma trova solo l’esterno della rete. Pochi minuti alla fine, si difende ora bene il Gubbio, il prezioso vantaggio è stato siglato da Montevago su rigore. Termina il match, vince il Gubbio.

IL TABELLINO DI GUBBIO VIS PESARO

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Morelli, Signorini, Portanova; Mercati, Spina, Rosaia, Di Massimo, Mercadante; Montevago, Galeandro. A disposizione: Greco, Tozzuolo, Casolari, Bulevardi, Chierico, Corsinelli, Dimarco, Frey, Pirrello, Di Gianni. Allenatore: Piero Braglia

VIS PESARO (3-4-1-2): Neri; Zagnoni, Cusumano, Tonucci; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Zoia; Marcandella; Sylla, Pucciarelli. A disposizione: Mariani, Polverino, Rossoni, Nina, De Vries, Ceccacci, Peixoto, Loru, Mattioli, Foresta, Rossetti, Gulli, Kemayou. Allenatore: Simone Banchieri

Ammonizioni: Cusumano(Vis Pesaro), Vettorel(Gubbio)

