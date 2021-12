Diretta Pescara Juventus Primavera/ I bianconeri affrontano il fanalino di coda

DIRETTA PESCARA JUVENTUS PRIMAVERA: OCCASIONE BIANCONERA!

Pescara Juventus Primavera, partita diretta dal signor Marco Ricci, si gioca alle ore 11:00 di sabato 4 dicembre: per la 11^ giornata del campionato Primavera 1 2021-2022 abbiamo una sfida che potrebbe essere scontata, con i giovani bianconeri che hanno una bella occasione di riprendere le fila del discorso. Il pareggio contro la Roma ha impedito ad Andrea Bonatti di spiccare il volo, ma in ogni caso la squadra resta ancorata alla zona playoff e, in attesa di provare a fare il salto, si è presa il primo posto in una Youth League che adesso diventa un trofeo al quale guardare per fare strada europea.

Invece il Pescara Primavera, sconfitto dall’Inter settimana scorsa, resta mestamente ultimo in classifica: gli abruzzesi hanno vinto una sola volta in 10 partite e rischiano seriamente di staccarsi anche solo dalla possibilità di giocare il playout, avendo bisogno di una striscia utile per risalire la corrente. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Pescara Juventus Primavera, proviamo ora a fare una rapida valutazione delle possibili scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PESCARA JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Juventus Primavera sarà disponibile sul secondo canale di Sportitalia, che è quello che trovate al numero 61 del digitale terrestre: appuntamento dunque in chiaro per tutti grazie all’emittente che come sempre si occupa del campionato Under 19. Esiste poi l’alternativa della diretta streaming video, per seguire la partita in mobilità: in questo caso potrete installare l’app Sportitalia su dispositivi come PC, tablet e smartphone oppure visitare direttamente il sito ufficiale, che trovate all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA JUVENTUS PRIMAVERA

Dovrebbe essere un 4-3-3 quello di Pierluigi Iervese per Pescara Juventus Primavera: in porta andrà Lucatelli, davanti a lui una linea difensiva formata da Sakho e Palmentieri (centrali) con Staver e Colazzilli a correre sulle fasce laterali. Qualche dubbio nel settore nevralgico, dove Siriky Sanogo e Caliò rischiano sulla pressione di Baka e Mehic, mentre dovrebbe essere titolare capitan Kuqi; Salvatore e Delle Monache faranno invece compagnia a Blanuta nel tridente offensivo, qui a giocarsela dovrebbero essere soprattutto Patanè sull’esterno e Stampella come punta centrale.

Bonatti gioca con il solito 4-4-2: c’è Simone Scaglia tra i pali della Juventus Primavera, con Nzouango e Citi davanti a lui e due terzini che saranno Savona e Turicchia. Zona centrale del campo comandata come sempre da Omic, che avrà al suo fianco Bonetti; sui due esterni sono favoriti per tornare titolari Strijdonck (a destra) e Iling che occuperà la corsia mancina, poi avremo il tandem offensivo nel quale Leonardo Cerri viene insidiato da Turco, a meno che a rimanere inizialmente in panchina sia questa volta Chibozo.



