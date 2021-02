Diretta/ Pescara Lecce (Serie B), streaming video DAZN: abruzzesi alle strette

DIRETTA PESCARA LECCE: DELFINI IN DIFFICOLTÀ

Pescara Lecce, in diretta sabato 27 febbraio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B. Abruzzesi alle strette: l’arrivo di Grassadonia in panchina, terzo allenatore stagionale, ha procurato una scossa con un pari importante sul difficile campo del Frosinone, ma la squadra è ancora penultima in classifica e staccata dalla zona play out di 8 punti. Il calendario però non offre di certo un aiuto al Pescara che dovrà ora affrontare un Lecce reduce da 2 vittorie consecutive e a sua volta alla rincorsa dei posti che valgono la lotta per la Serie A. I salentini vantano il secondo miglior attacco del campionato alle spalle di quello dell’Empoli capolista, ma la difesa ha già incassato 31 gol, peggiore retroguardia tra le prime 12 in classifica del torneo cadetto.

Una precisa scelta di gioco per Eugenio Corini, il Monza secondo è lontano solo 4 lunghezze e tutto sembra ancora possibile, a patto di evitare di sprecare punti come accaduto nelle settimane passate, come ad esempio nel caso della rimonta subita in casa contro il Brescia.

DIRETTA PESCARA LECCE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Lecce non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LECCE

Le probabili formazioni della sfida tra Pescara e Lecce allo Stadio Adriatico-Cornacchia. I padroni di casa allenati da Gianluca Grassadonia scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Fiorillo; Drudi, Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Busellato, Valdifiori, Machin, Masciangelo; Galano, Odgaard. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Eugenio Corini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Gabriel; Maggio, Pisacane, Lucioni, Gallo; Henderson, Hjulmand, Bjorkengren; Mancosu; Coda, Stepinski.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Pescara Lecce: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 3.65 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 2.00 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.35 volte l’importo scommesso.

