DIRETTA/ Pescara Olbia video streaming tv: ci sono tre precedenti recenti (Serie C, 9 dicembre 2023)

DIRETTA PESCARA OLBIA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Pescara Olbia evidenzia due squadre che si sono affrontate in tre occasioni tra il 2021 e il 2022. La prima gara che analizzeremo è quella giocata il 19 agosto 2021, nel corso dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia serie C. Sfida vinta dalla formazione del delfino grazie ai gol realizzati da Galano e Cancellotti rispettivamente al minuto 71 e 78. Stesso esito ma con un risultato differente in campionato. Vittoria Pescara con il risultato di 1-0 grazie alla rete decisiva firmata da Mirko Drudi.

Terza ed ultima vittoria per il Pescara che è stata ottenuta il 12 Marzo 2022 nonostante fosse andata in svantaggio alla luce della rete di Luca La Rosa. Rimonta nei minuti finali del Pescara grazie alle reti di Ferrari e Frascatore con quest’ultimo al minuto 96. Pescara che ha ottenuto dunque tre vittorie su tre contro i sardi che vorranno di certo rifarsi partendo proprio da questa partita. (Marco Genduso)

PESCARA OLBIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Pescara Olbia sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Pescara Olbia sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

SARDI IN DIFFICOLTÀ

La diretta Pescara Olbia, in programma sabato 9 dicembre alle ore 16:15, racconta della 17esima giornata di Serie C Girone B. I padroni di casa hanno recentemente messo a referto la terza vittoria consecutiva e dopo il 2-0 inflitto al Latina e il 2-1 sul campo dell’Entella, il Pescara ne ha fatti addirittura cinque al Pontedera grazie a Cuppone, Milani, Tommasini e la doppietta di Merola. Successi che hanno spinto il Delfino al sesto posto.

L’Olbia non vince dal 2 novembre nel match interno contro il Pineto concluso 1-0. Da quel successo in poi, i sardi non sono più riusciti ad imporsi alternando pareggi e sconfitte con i punti conquistati contro Lucchese, Sestri Levante e Rimini. Nulla da fare invece nelle gare contro la Recanatese e il Perugia. L’Olbia è attualmente quindicesima in classifica e ha ormai dilapidato tutto il vantaggio che aveva sulle squadre virtualmente in zona rossa.

PESCARA OLBIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Pescara Olbia vedranno la squadra di casa scendere in campo col 4-3-3. In porta Plizzari, retroguardia formata da Floriani, Pellacani, Mesik e Milani a chiudere il reparto. A centrocampo Squizzato e De Marco saranno le due mezzali con Aloi al centro. Il tridente offensivo vedrà Merola, Cuppone e Cangiano.

L’Olbia risponde con un 4-2-3-1 che vede tra i pali Rialdi. Arboleda e Montebugnoli i due terzini con Bellodi e Motolese al centro della difesa. Mameli e Dessena in mediana mentre la folta batteria di trequartisti vede Cavuoti con Ragatuz e La Rosa. L’unica punta sarà Scapin.

PESCARA OLBIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pescara Olbia danno per favorita la squadra di casa a 1.42. Secondo snai, il pareggio vale 4 volte la posta in palio mentre il 2 fisso in favore dei sardi ben 6.

Sembra molto probabile che nella gara si registrerà un Over 2.5 vista la quota d1.60 contro i 2.20 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.82 e 1.85.

