DIRETTA/ Pescara Vis Pesaro video streaming tv: i precedenti del match sono otto (Serie C, 16 ottobre 2023)

DIRETTA PESCARA VIS PESARO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Pescara e Vis Pesaro di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 8 volte all’interno del proprio passato. La prima volta che queste due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra è stato nel 2001: risultato di pareggio (1-1). Gara di ritorno che vide vincere gli ospiti con il risultato di 2-3, nonché l’unica vittoria realizzata contro il Pescara. La squadra del delfino, infatti, ha vinto 5 delle 8 sfide giocate contro la Vis Pesaro. La prima vittoria del Pescara contro gli avversari è stata nel dicembre del 2002 con il risultato di 1-0.

VIDEO/ Pineto Pescara (risultato 1-0) gol e highlights. Gambale decide il derby (Serie C, 11 ottobre 2023)

Tra il 2004 e il 2020 le due formazioni non si sono più affrontate, alla luce della differenza di categorie tra le due squadre. Si ritorna in campo quindi nel 2021 con il pareggio, il secondo tra queste due squadre, con il risultato di 2-2. La sfida più importante da sottolineare, nonché l’ultima cronologica tra queste due squadre, è quella dell’ottobre del 2022. Risultato roboante di 6-0 in favore del Pescara nel corso dei trentaduesimi di finale della Coppa Italia serie C. Ad andare in gol due volte Kolaj, Tupta, Cuppone e Delle Monache; quest’ultimo con una doppietta. (Marco Genduso)

Diretta/ Pineto Pescara (risultato finale 1-0): derby storico! (Serie C, 11 ottobre 2023)

PESCARA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pescara Vis Pesaro sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Vis Pesaro in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PESCARA VIS PESARO: ABRUZZESI IN SERIE POSITIVA

La diretta Pescara Vis Pesaro, in programma lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Adriatico” di Pescara, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C, girone B. Favori del pronostico che, almeno sulla carta, pendono fortemente verso la sponda abruzzese. L’undici bianco-azzurro, infatti, occupa la terza posizione in classifica con sedici punti ma anche una gara in meno delle due formazioni che lo precedono. I biancorossi ospiti, invece, dopo il buon pareggio sul campo dell’Ancona si sono portati a quota cinque punti, in piena zona play-out.

Video/ Spal Pescara (1-2) gol e highlights: risolve Cangiano al novantesimo! (Serie C, 8 ottobre 2023)

PESCARA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Pescara Vis Pesaro, sfida in programma lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 allo stadio “Adriatico” di Pescara. I padroni di casa allenati da mister Zdenek Zeman saranno in campo con il rodato 4-3-3: tridente composto da Accornero, Cuppone e Merola mentre a centrocampo agiranno Tunjov, Squizzato e De Marco. I biancorossi ospiti, invece, proveranno a far male con il consueto 3-5-2 e la coppia Pucciarelli-De Vries in avanti.

PESCARA VIS PESARO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Pescara Vis Pesaro danno per favorita la squadra abruzzese con il segno 1 proposto a 1.50. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dell’undici biancorosso è dato a 5.70 mentre il pareggio si gioca a 4.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA