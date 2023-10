Video/ Ancona Vis Pesaro (3-3) gol e highlights: pari di Sylla nel recupero! (Serie C, 8 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA VIS PESARO: LA SINTESI

Allo Stadio Del Conero le squadre di Ancona e Vis Pesaro si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 3 a 3 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Donadel partono bene e riescono anche a passare in vantaggio intorno al 12′ grazie alla rete messa a segno da Spagnoli con una bella conclusione dalla distanza. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti guidati dal tecnico Banchieri, oggi rimpiazzato da Renzoni, trovano il gol del pareggio al 26′ per merito di Di Paola, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso per il fallo subito da De Vries.

La Vis completa poi la rimonta con il gol del sorpasso siglato di testa da Mattioli al 31′ ma perde prematuramente per infortunio Neri, sostituito da Polverino già al 39′. Nel secondo tempo il copione del match pare ripetersi rispetto a quanto ammirato in precedenza ed infatti i marchigiani vanno in gol al 48′ ripristinando l’equilibrio con Basso, agevolato da una papera dell’estremo difensore avversario Polverino. Nell’ultima parte dell’incontro i Dorici tornano avanti in maniera definitiva all’85’ con il gol realizzato da Agyemang con un tiro potente.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ettore Longo, proveniente dalla sezione di Cuneo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Nador, Paolucci, Martina e Dutu da un lato, Rossoni dall’altro. Il punto conquistato in questo settimo turno di campionato permette all’Ancona di salire a quota 8 ed alla Vis Pesaro di portarsi a 5 punti nella classifica del girone B della Serie C.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA VIS PESARO: IL TABELLINO

Ancona-Vis Pesaro 3 a 3 (p.t. 1-2)

Reti: 12′ Spagnoli(A); 26′ RIG. Di Paola(V); 31′ Mattioli(V); 48′ Basso(A); 85′ Agyemang(A); 90’+3′ Sylla(V).

ANCONA (4-2-3-1) – Vitali; Dutu, Cella, Marenco; Peli, Paolucci, Gatto, Basso, Martina; Spagnoli, Kristoffersen. All.: M. Donadel.

VIS PESARO (3-5-2) – Neri; Mattioli, Zagnoni, Cusumano; Rossetti, Iervolino, Valdifiori, De Vries, Zoia; Pucciarelli, Marcandella. All.: S. Banchieri (in panchina: F. Renzoni).

Arbitro: Ettore Longo (sezione di Cuneo).

Ammoniti: 5′ Nador(A); 42′ Paolucci(A); 53′ Martina(A); 57′ Dutu(A); 90’+1′ Rossoni(V).

