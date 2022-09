Diretta/ Piacenza Feralpisalò, streaming video tv: sfida apertissima (Serie C)

DIRETTA PIACENZA FERALPISALÒ: IN EQUILIBRIO!

Piacenza Feralpisalò, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone A di Serie C. Una sfida già importante per entrambe le squadre: i padroni di casa a caccia di riscatto dopo una stagione in chiaroscuro, gli ospiti a caccia di conferme dopo il sogno Serie B sfumato in semifinale playoff con il Palermo.

Il Piacenza nelle prime due giornate ha raccolto solo 1 punto, frutto di un pareggio e di una sconfitta. Dopo il ko esterno all’esordio contro la Pergolettese per 2-1, i biancorossi non sono andati oltre l’1-1 contro la Virtus Verona nell’ultimo turno. La Feralpisalò invece ha raccolto 3 punti sin qui: dopo la vittoria esterna per 0-1 contro l’Albinoleffe, Cernigoi e compagni sono stati superati 0-1 dalla Pro Patria.

PIACENZA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Piacenza Feralpisalò, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Piacenza Feralpisalò esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA FERALPISALÒ

E’ arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Piacenza Feralpisalò. Iniziamo la nostra analisi dai padroni di casa, in campo con il consueto 3-4-1-2: Tintori, Nava, Cosenza, Capoferri, Munari, Nelli, Frosinini, Palazzolo, Cesarini, Vianni, Rossetti. Gli ospiti guidati da mister Vecchi in campo con il 4-3-1-2: Pizzignacco, Bergonzi, Bacchetti, Benedetti, Tonetto, Carraro, Balestrero, Zennaro, Siligardi, Guerra, Cernigoi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Piacenza Feralpisalò sarà molto equilibrata secondo i bookmakers, che vedono leggermente favorita la formazione ospite. Prendiamo come riferimento le quote per le scommesse fornite da Goldbet: la vittoria del Piacenza è a 3,75, il pareggio è a 3,00, mentre il successo della Feralpisalò è quotato 2,10. Un match molto tattico, secondo le premesse, che potrebbe tramutarsi in un confronto avaro di reti: l’Under 2,5 è dato a 1,52, mentre l’Over 2,5 è dato 2,40. Leggermente più equilibrato il dato di Gol e No Gol, rispettivamente a 2,00 e 1,71.

