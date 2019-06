Diretta Piacenza Imolese/ Streaming video e tv: vicini alla finale (playoff Serie C)

Piacenza Imolese, in diretta dallo stadio Garilli, e in programma domenica 2 giugno alle ore 20.30, sarà la sfida valevole per il match di ritorno per la seconda fase nazionale dei play off di Serie C 2018-2019. Dopo il match di ritorno ad Imola terminato col pieno successo dei lupi per 2-0, le due squadre si riaffrontano allo stadio Garilli. Il verdetto pare abbastanza chiaro visto che l’Imolese oggi dovrebbe vincere con tre gol di scarto per accedere alla prossima fase finale: ricordiamo però che in caso di parità di punteggio, il Piacenza potrà sfruttare il miglior piazzamento in classifica e raggiungere una delle due finali di questi play off di Serie C. I biancorossi devono ancora fare i conti con la delusione della mancata promozione diretta, per l’Imolese c’è in ballo l’ennesima impresa, con la neopromossa che sogna la finale per la B.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che Piacenza Imolese non si potrà seguire in diretta tv ma in esclusiva per tutti gli abbonati elevensports.it, collegandosi in diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone sull’app ufficiale o sul sito.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA IMOLESE

Andiamo allora a gettare uno sguardo sulle probabili formazioni di Piacenza Imolese, match decisivo al Garilli per la seconda fase nazionale per i play off di Serie C. I biancorossi allenati da Franzini partiranno con un 4-3-1-2 con Fumagalli; Di Molfetta, Perfreffi, Bertoncini, Barlocco; Della Latta, Porcari, Corradi; Nicco; Sestu, Ferrari. Gli ospiti allenati da Dionisi schiereranno un 4-3-1-2 con Rossi; Sciacca, Checchi, Carini, Fiore; Hraiech, Carraro, Gargiulo; Ranieri; Rossetti, Lanini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Piacenza favorito per la conquista della vittoria sull’Imolese. Vittoria in casa quotata 1.90 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.40 da Bet365, vittoria in trasferta offerta a 3.85 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.25 e 1.65.



