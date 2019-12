Diretta Piacenza Juventus U23/ Streaming video tv: duello di Coppa Italia Serie C

Piacenza Juventus U23 verrà diretta dal signor Marco Ricci, ed è uno degli incontri che compongono il palinsesto dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 14.30 di mercoledì 18 dicembre presso lo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza. Una gara che vede affrontarsi due squadre appartenenti a gironi diversi in campionato, nei quali stanno attraversando momenti non opposti, ma indubbiamente molto diversi tra loro. I padroni di casa, ad esempio, militano nel girone B, nel quale occupano la sesta posizione a quota 34 punti, a sole due lunghezze di distanza dal Padova terzo in classifica. Gli emiliani hanno fin qui realizzato 28 reti, subendone 17 e sono reduci da due prestazioni convincenti (condite dai tre punti) contro Rimini (3-0) e Südtirol (0-2). I bianconeri, dal canto loro, sono attualmente fuori dalla zona play-off del girone A, nel quale non vincono dal 30 ottobre (0-1 a Vercelli) e si trovano all’undicesima piazza in compagnia di Pistoiese, Pro Vercelli e Como. In Coppa Italia il Piacenza ha superato l’Imolese ai sedicesimi di finale (3-1 ai calci di rigore) e il Cesena agli ottavi (2-4, ancora una volta dal dischetto). Percorso più articolato per i piemontesi, che hanno vinto il girone C in estate contro Reggio Audace e Pergolettese, per poi aggiudicarsi due derby consecutivi: ai sedicesimi di finale contro l’Alessandria (1-0) e agli ottavi contro la Pro Vercelli (2-0).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire in diretta tv Piacenza Juventus U23 mercoledì 18 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare di campionato e di Coppa Italia di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA JUVENTUS U23

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Piacenza Juventus U23: chi avrà la meglio sfiderà in semifinale la vincente del confronto tra Vicenza e Feralpisalò. Possibile, in ogni caso, che si vada verso l’applicazione di un turnover ragionato da parte dei due allenatori, concentrati anche sul campionato e desiderosi di concedere minutaggio alle seconde linee, che in questa competizione, peraltro, hanno già fornito un notevole contributo. Il Piacenza dovrebbe adottare il 3-5-2. Tra i pali dovrebbe esserci Bertozzi, protetto da Borri, Milesi e Pergreffi (insidiato da Della Latta). A centrocampo, linea a cinque composta da Giandonato, Cattaneo, Bolis, Nannini ed El Kaouakibi, con Forte e Cacia pronti a convertire in gol i palloni che verranno loro recapitati. La Juventus U23 risponderà con il 4-2-3-1. In porta toccherà a Nocchi, con la linea dei 16 metri presidiata da Di Pardo, Coccolo, Alcibiade e Beruatto. Le chiavi della mediana dovrebbero essere affidate al duo Touré-Peeters, con Han (o Lanini), Beltrame (occhio anche a Clemenza, segnalato in grande spolvero) e Zanimacchia a giostrare sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Olivieri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA