Diretta Piacenza Modena/ Streaming video Rai: big match per Gardini (volley)

Piacenza Modena, diretta dagli arbitri Simone Santi e Armando Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi sabato 26 ottobre 2019, tra le mura del Pala Banca di Piacenza: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. E’ la diretta tra Piacenza e Modena il primo anticipo della seconda giornata della Serie A1 di volley maschile: per i neopromossi di coach Gardini quindi un altro scontro al vertice dopo la bollente sfida di settimana scorsa contro la Lube. Di contro infatti i neopromossi biancorossi questa sera nella prima sfida casalinga della stagione se la vedranno con il Modena di Andrea Giani, arrivato solo in estate alla panchina gialloblu e pronto a dare spettacolo, con una formazione sempre più ricca di star del volley internazionale.

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno la tv di stato si è assicurata i diritti per trasmettere in diretta almeno due partite del Campionato di Serie A1 di volley maschile a giornata. Dunque il big match tra Piacenza e Miodena sarà visibile in diretta tv al canale Raisport + e sarà garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita, tramite il ben noto portale raiplay.it.

Come detto prima, questa diretta tra Piacenza e Modena, sarà davvero un banco di prova pesantissimo peer la Gas Sales, alla sua prima stagione tra i grandi della Superlega. Dopo quindi una buona prestazione ma la sconfitta rimediata contro la Lube nel match di esordio ecco una nuova verifica contro una big del campionato come Modena. Pure i piacentini nella precedente giornata ci hanno fatto ben divertire e sono spesso riusciti a mettere in difficoltà i campioni d’Italia: se i ragazzi di Gardini riusciranno a mettere in campo la medesima prestazione, il colpaccio potrebbe anche non sfuggire. Pure va detto che la squadra modenese rimane avversario ben tosco, anche se ovviamente non tutti gli ingranaggi sono ben oliati (condizione inevitabile visto che molti nazionali si sono uniti al gruppo molto tardi). Pure i gialloblu non hanno avuto problemi al primo turno ad affermarsi contro Padova, firmando un ottimo 3-0. Chissà che cosa ci riserverà questo turno!



