Diretta Piacenza Padova/ Streaming video e tv: voglia di alta classifica (Serie C)

La diretta di Piacenza Padova andrà in scena a partire dalle ore 20.45 allo Stadio Garilli, tra due squadre che lottano per la parte alta della classifica. Per i biancorossi sembra essere un periodo non proprio ottimale visti i recenti risultati non tutti positivi. Due vittorie e due sconfitte che si sono alternate mentre, nell’ultima giornata, un pareggio è stato strappato dai padroni di casa, seppur le difficoltà sono state palesate dalla stessa formazione, che ha dovuto fare il possibile per mantenere in equilibrio il risultato finale della gara.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PADOVA

In attesa della diretta di Piacenza Padova andiamo a vedere le probabili formazioni del match. Un Piacenza che sicuramente tenterà nuovamente col modulo delle ultime settimane che, seppur non propriamente ottimale, ha permesso alla formazione di ottenere un pareggio che sembrava essere non del tutto sicuro. Pertanto la formazione ufficiale sul quale può puntare l’allenatore è composta da Del Favero; Pergreffi, Milesi, Della Latta; Sestu, Marotta, Giandonato, Bolis, Imperiale; Sylla, Cacia, che deve necessariamente tornare a collaborare con cura coi suoi compagni di squadra e gestire il reparto offensivo per portare a casa dei punti preziosi.

Il Padova, pur essendo leader della classifica, sta vivendo il classico periodo durante il quale i risultati sembrano tardare ad arrivare e questo non fa altro che agevolare le altre formazioni, distaccate da pochissimi punti. Massima pressione per un Padova che ha perso diverso terreno nel corso delle recenti giornate, con due vittorie seguite da due sconfitte che sono costate almeno due punti alla formazione leader della classifica. Solo nell’ultima giornata è stato possibile assistere a un Padova in grado di gestire nel migliore dei modi la partita, evitando alcuni degli errori che nelle altre partite avevano reso la gestione della partita meno piacevole e semplice del previsto. La formazione ospite ha ritrovato la propria grinta grazie a un modulo caratterizzato dai seguenti giocatori, che probabilmente verrà confermato anche nella sfida contro il Piacenza; la formazione più probabile è composta da Minelli; Andelkovic, Kresic, Cherubin; Sylla, Germano, Serena, Buglio, Baraye; Pesenti, Santini, il cui obiettivo è quello di portare a casa la vittoria e fare in modo che altri tre punti possano essere conseguiti dalla sua formazione. L’allenatore ha cercato di dare serenità ai suoi giocatori e alla tifoseria, sostenendo che il periodo nero sembra essere passato e a testimonianza delle sue parole vi è il risultato dell’ultima giornata della competizione, ovvero una vittoria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE E COME SEGUIRE LA GARA

La diretta di Piacenza Padova ci mette anche di fronte a diversi numeri interessanti se si pensa alle scommesse da piazzare. Secondo i bookmaker la vittoria dei biancoscudati non è così certa come sembra, quotata addirittura a 2.55, visto che i lupi possono dimostrarsi ancora una volta una formazione in grado di mettere in crisi anche le squadre maggiormente preparate, quota 2.80. Pertanto una doppia quota secondo i bookmaker che puntano maggiormente sul risultato X2, per la Snai a 1.35. La partita può essere acquistata sulla piattaforma di Eleven Sports o seguita in streaming live testuale sul web nei diversi portali che aggiornano gli appassionati descrivendo le azioni maggiormente interessanti.



