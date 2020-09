Diretta Piacenza Sampdoria/ Streaming video tv: amichevole al Leonardo Garilli

Piacenza Sampdoria è la terza amichevole estiva dei blucerchiati: alle ore 20:30 di mercoledì 9 settembre: siamo in diretta dallo stadio Leonardo Garilli e il calcio d’inizio è stato anticipato di Dirett30 minuti rispetto alla prima comunicazione di questo match. Ancora influenzata dall’assenza dei nazionali, che stanno comunque tornando in gruppo, e reduce dal 3-0 inflitto al Derthona, la Sampdoria affronta un altro test che la dovrà condurre verso l’esordio in campionato: Claudio Ranieri aprirà la Serie A andando sul campo della Juventus e sarà dunque già messo a prova durissima.

Per di più le sfide amichevoli disputate fino a questo momento hanno manifestato qualche carenza in un gruppo rodato ma chiamato a fare il salto di qualità; vedremo allora come andranno le cose oggi, aspettando il calcio d’inizio di Piacenza Sampdoria possiamo fare una valutazione più approfondita sulle probabili formazioni del match.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Piacenza Sampdoria non sarà disponibile: la partita amichevole infatti non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione e non sarà possibile nemmeno avvalersi di un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili del caso segnaliamo che sarà possibile consultare gli account ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA SAMPDORIA

Claudio Ranieri potrebbe puntare ancora sul 4-4-2 per Piacenza Sampdoria, fedele al suo modulo: in porta andrà Audero, potrebbe cambiare la difesa con Yoshida titolare al centro insieme a Chabot e Depaoli che potrebbe scalare a terzino destro. Sull’altro versante giocherà uno tra Murru e Augello, a centrocampo invece Rocha potrebbe prendersi la corsia ma c’è anche Léris candidato per quel ruolo. Verre e Capezzi possono giocare come mediani davanti alla difesa, a sinistra il ballottaggio riguarda soprattutto Gaston Ramirez e La Gumina ma uno dei due potrebbe anche avanzare per affiancare Federico Bonazzoli, in alternativa Prelec o Bahlouli.

Il Piacenza è stato affidato a Vincenzo Manzo che prende il posto di Arnaldo Franzini (la sostituzione non sarà immediata), e per ora è una novità assoluta con tanti volti nuovi e una formazione tutta da svelare: ipotizziamo un 4-2-3-1 con Vettorel tra i pali, Bruzzone e Saputo al centro della difesa che viene completata dai terzini Daniello e Visconti. Sulla cerniera mediana possono giocare Nicco, uno dei confermati, e Pedone; davanti a loro Galazzi e Flores Heatley come laterali mentre sarà eventualmente Mattia Corradi ad agire in qualità di trequartista centrale, accompagnando la prima punta che uscirà dal testa a testa tra Sylla, Babbi e Siani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA