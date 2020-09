Diretta Sampdoria Derthona/ Streaming video tv: seconda amichevole doriana

Sampdoria Derthona, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, domenica 6 settembre 2020, è la seconda partita amichevole consecutiva che i blucerchiati di Claudio Ranieri disputano in questo strano pre-campionato. Infatti la Sampdoria ieri sera ha giocato un primo test contro l’Alessandria e ora si replica, di nuovo contro una formazione piemontese, in questo caso il Derthona che ospiterà la formazione doriana a Tortona stasera. La Sampdoria nel post-lockdown ha fatto bene, si è salvata con pieno merito dopo un campionato a lungo sofferto e ha giustamente confermato Claudio Ranieri in panchina, puntando a una stagione più tranquilla e magari candidandosi al ruolo di rivelazione.

La diretta di Sampdoria Derthona ci proporrà dunque un match in cui Ranieri cercherà di affinare ancora di più il gioco dei suoi ragazzi, sfruttando anche le prime indicazioni emerse ieri sera e mettendo ulteriori minuti nelle gambe in vista dell’inizio del campionato, che non è più così lontano.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Sampdoria Derthona non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita amichevole dei blucerchiati non godrà nemmeno di un servizio di diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili consigliamo di visitare le pagine ufficiali che la Sampdoria mette a disposizione sui social network, riferendosi in particolare agli account Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA DERTHONA

Per le probabili formazioni di Sampdoria Derthona possiamo osservare che la rosa dei blucerchiati è quasi al completo perché i convocati per le nazionali non sono troppi. Di certo le scelte del mister Claudio Ranieri si legheranno a quanto abbiamo visto ieri sera, perché fra le due amichevoli di questo intenso weekend l’obiettivo dell’allenatore doriano è quello di mettere nelle gambe di tutta la rosa un’ora di gioco.

Ci potrebbe dunque essere più spazio per chi ieri sera ha giocato di meno, ma in ogni caso torneranno tutti di nuovo in campo, sfruttando il numero illimitato di sostituzioni possibili in queste amichevoli pre-campionato: magari qualcuno sarà titolare in entrambe le partite e questo già potrebbe essere un segnale delle scelte di Claudio Ranieri in vista dell’imminente campionato di Serie A.



