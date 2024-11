DIRETTA PIACENZA TRENTO: IL BIG-MATCH DELLA GIORNATA DI SUPERLEGA

Basterebbe uno sguardo alla classifica per descrivere l’importanza della diretta Piacenza Trento, la partita che ci attende alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, domenica 17 novembre 2024, per l’ottava giornata della Superlega di volley maschile naturalmente presso il PalaBancaSport della città emiliana tra i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza e gli ospiti della Itas Trentino campioni d’Europa in carica. Infatti Trento è seconda con 18 punti e Piacenza terza con 17, sono due terzi del gruppo di testa con la capolista Perugia.

Appena terminata la prima settimana in compagnia della Champions League, sinceramente dispiace che non ci siano queste due big della nostra pallavolo, soprattutto Trento, che si ritrova nella paradossale situazione di essere la squadra detentrice che non può difendere il proprio titolo. Questo particolare però rende ancora più importante il campionato per emiliani e trentini e allora noi siamo pronti ad assistere a una partita che promette moltissimo: quali risposte ci darà la diretta Piacenza Trento?

PIACENZA TRENTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Un bell’appuntamento per allietare la domenica pomeriggio di tifosi ed appassionati, per chi non riuscirà a seguire l’incontro dal vivo al palazzetto ricordiamo che la diretta Piacenza Trento in tv sarà garantita in chiaro per tutti naturalmente su Rai Sport HD (canale numero 58), con la nostra Tv di Stato che fornirà anche la diretta Piacenza Trento in streaming video tramite sito o app di Rai Play.

DIRETTA PIACENZA TRENTO: DUE SQUADRE CHE STANNO BENE

Quanto abbiamo detto finora disegna già molto bene l’importanza della posta in palio nella diretta Piacenza Trento. L’obiettivo è per entrambe il piazzamento migliore possibile nella stagione regolare, per avere vantaggi prima in Coppa Italia (in base alla classifica alla fine del girone d’andata) e poi naturalmente e soprattutto nei playoff scudetto. Finora entrambe hanno raccolto sei vittorie a fronte di una sola sconfitta in sette partite disputate, anche se nel caso della Gas Sales Bluenergy il ko è arrivato proprio domenica scorsa contro Civitanova, a chiudere una striscia di sei vittorie consecutive.

Nel caso di Trento invece la sconfitta è stata contro Perugia, nella partita il cui verdetto permette agli umbri di essere l’attuale capolista del campionato di Superlega. La Itas è comunque sempre su livelli eccellenti e oggi proverà a ribaltare il fattore campo, sul quale invece punta Piacenza per cercare una vittoria che significherebbe per gli emiliani anche il sorpasso in classifica ai danni dei rivali. C’è davvero tanta carne al fuoco, il divertimento sarà assicurato nella diretta Piacenza Trento…