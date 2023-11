DIRETTA BENFICA PIACENZA/ Video streaming tv: parla Andrea Anastasi (volley, oggi 30 novembre 2023)

DIRETTA BENFICA PIACENZA: PARLA ANASTASI

In avvicinamento alla diretta di Benfica Piacenza, possiamo leggere le dichiarazioni di Andrea Anastasi, l’allenatore della Gas Sales Daiko Piacenza, che ha presentato con queste parole per il sito Internet della società emiliana la trasferta di stasera in Portogallo: “Chiaramente è una partita molto importante per noi, affrontiamo una squadra abituata a queste manifestazioni visto che ci ha partecipato parecchie volte e che in casa riesce a giocare una buona pallavolo”.

In patria infatti il Benfica praticamente non conosce rivali, ha vinto gli ultimi quattro campionati ed è a punteggio pieno in quello in corso, a livello internazionale la situazione è ben diversa ma c’è comunque l’abitudine a giocare pure in Champions League. Ecco allora cosa chiede Anastasi alla sua squadra, affinché la trasferta in Portogallo possa rivelarsi positiva questa sera per la squadra di Piacenza: “Noi dovremo giocare con molta attenzione e cercare di mantenere un certo equilibrio per tutta la partita evitando errori gratuiti”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BENFICA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Benfica Piacenza non dovrebbe essere garantita, tuttavia da qualche giorno la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Benfica Piacenza, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

BENFICA PIACENZA: TRASFERTA IN PORTOGALLO!

Benfica Piacenza, diretta dagli arbitri Agnieszka Michlic e David Fernandez Fuentes con fischio d’inizio alle ore 21.30 italiane (le 20.30 locali) di questa sera, giovedì 30 novembre 2023, si gioca presso la Sports Hall Benfica-Pavilhão Fidelidade naturalmente della capitale lusitana Lisbona per la seconda giornata del girone C della Champions League di volley maschile edizione 2023-2024, avventura nella quale è tornata protagonista la Gas Sales Daiko Piacenza dopo diversi anni di assenza. Anzi, si tratta della prima volta in Champions League della “nuova” Piacenza, cioè la società fondata nel 2018 come erede di quella che in anni precedenti aveva spesso calcato i palcoscenici più prestigiosi, vincendo pure lo scudetto 2009.

Il debutto nella fase a gironi è stato molto duro e ha portato la sconfitta casalinga contro i turchi dell’Halkbank Ankara, la diretta di Benfica Piacenza quindi chiamerà già al riscatto la formazione emiliana, che d’altronde ha dovuto affrontare subito la rivale più forte, quell’Halkbank che la scorsa primavera eliminò la Lube Civitanova. Adesso potrebbe essere più facile la sfida con i portoghesi del Benfica, infine ricordiamo che del gruppo fanno parte pure i tedeschi del Berlino, che ovviamente vedremo sfidare la Gas Sales Daiko Piacenza prossimamente. Gli emiliani vedono quindi già in salita la strada verso il primo posto, ma c’è tempo per lasciare comunque il segno: quali verdetti ci darà la diretta di Benfica Piacenza?

DIRETTA BENFICA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Benfica Piacenza, possiamo notare che si tratta della sfida tra le due squadre del gruppo che hanno perso al debutto in questa Champions League, dal momento che il Benfica è stato sconfitto per 3-0 a Berlino, mentre Piacenza ha ceduto per 1-3 ad Ankara. Il ritorno sul massimo palcoscenico internazionale è stato il premio di una ottima stagione scorsa per gli emiliani, che vide infatti Piacenza vincere la Coppa Italia e arrivare poi alle semifinali scudetto, motivo per cui insieme a Civitanova e Trento in questa stagione abbiamo in Champions League appunto gli emiliani al posto di Perugia.

Eredità affascinante se si pensa al valore degli umbri, ma certamente la Gas Sales può a sua volta fare molto bene nella massima competizione europea. Globalmente, fino ad oggi Piacenza in stagione sta ben figurando, come dimostra il quarto posto a quota 14 punti nella classifica della Superlega, che sono stati frutto di quattro vittorie e tre sconfitte. Debutto eccellente con i successi alieni punti contro il Padova, a Milano e contro Catania nelle prime tre giornate, poi ecco la sconfitta per 3-1 sul campo dei campioni d’Italia di Trento, seguita dalla vittoria per 3-1 contro Cisterna. Infine, ecco due sconfitte per 3-2 a Perugia e Monza, trasferte che hanno comunque portato un punto a testa per Piacenza su campi difficilissimi. In Champions League però stavolta serve la vittoria, sarà questo il verdetto della diretta di Benfica Piacenza?











