Diretta Pianese Alessandria/ Streaming video e tv: quote, grigi favoriti (Serie C)

Pianese Alessandria, partita diretta dal signor Mattia Caldera, è una di quelle che domenica 22 settembre si giocano per la quinta giornata del girone A di Serie C 2019-2020: nello specifico il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00. La neopromossa toscana ha la salvezza come obiettivo sostanzialmente unico: sa che districarsi in un campionato lungo e complesso come quello della terza divisione non sarà semplice ma le premesse sono interessanti, e il pareggio raccolto domenica contro l’AlbinoLeffe è comunque un risultato positivo. L’Alessandria punta la promozione, già sfuggita due anni e mezzo fa quando c’è stata la grande occasione; sembra che i grigi siano partiti con il piede giusto e possano assolutamente dire la loro, nell’ultima giornata è arrivata una netta e convincente vittoria sul campo dell’Olbia che ha dato fiducia al gruppo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Pianese Alessandria, il cui calcio d’inizio è previsto ormai tra poche ore; nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni di questa sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pianese Alessandria, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI PIANESE ALESSANDRIA

Marco Masi può confermare per Pianese Alessandria il rombo di centrocampo che ha pareggiato a Gorgonzola: Simeoni vertice basso stretto tra Carannante e Giacomo Benedetti che giocano come mezzali, Catanese ad agire tra le due linee con Lorenzo Benedetti e Udoh che sono favoriti su Momenté e Rinaldini per giocare nel reparto avanzato. In difesa invece può esserci ancora spazio per Dierna e Gagliardi davanti a Vitali, sulle corsie esterne pronti Cason e Seminara. Conferme anche per l’Alessandria di Cristiano Scazzola: Arrighini e Eusepi (insidiato da Akammadu) davanti, Casarini (ma occhio a Sartore) e Cella a correre sulle corsie in un 3-5-2 che prevede Cambiaso e Gazzi affiancare Sulijc che si dispone come perno centrale davanti ad una difesa che conta sul veterano Cosenza come leader, con Prestia e Dossena ai suoi lati e il portiere che sarà ovviamente Valentini.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pianese Alessandria le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano un vantaggio “virtuale” da parte degli ospiti: vale infatti 2,30 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che regola questa eventualità. Il segno 1 per la vittoria interna della neopromossa vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,15 volte quanto investito, mentre con l’ipotesi del pareggio, per la quale dovrete scommettere sul segno X, andreste a vincere un corrispettivo di 3,00 volte la puntata.



