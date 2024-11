VIDEO PONTEDERA PIANESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ettore Mannucci la Pianese ha la meglio in trasferta sul Pontedera vincendo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini del video Pontedera Pianese con i gol e gli highlights. Nel primo tempo le Zebrette cominciano la sfida proiettandosi immediatamente a ridosso dell’area avversaria fallendo un paio di occasioni interessanti con Simeoni al 6′ e pure con Mastropieto all’8′.

Ci pensa quindi Mignani a trovare il gol del vantaggio verso il 9′ insaccando la sfera tramite un potente tiro dalla destra con il pallone a sbattere contro il palo più lontano prima di insaccarsi in rete. Passano i minuti ed i granata replicano siglando il gol del pareggio già al 15′ per merito di Corona, bravo ad approfittare del lancio di Ianesi deviato da Boer, ma la loro gioia dura poco visto che Mastropietro riporta avanti i suoi in maniera definitiva al 20′ con l’aiuto del solito Mignani, impreciso poi al 23′. Inutile il tentativo di Italeng che non batte Boer al 32′.

Nel secondo tempo gli Amiatesi cercano di allungare con un insidioso tiro-cross di Mastropietro smanacciato da Tantalocchi al 48′ e perdono prematuramente per infortunio Nicoli, rimpiazzato appunto da Pozzo al 55′. Nel finale gli uomini di mister Menichini si disperano collezionando con Perretta al 64′, con Corona al 68′, con Italeng al 69′, all’87’ ed al 90’+1′ e rimangono addirittura in dieci dal 90’+5′ per colpa dell’espulsione rimediata da Ragatzu.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Erminio Cerbasi di Arezzo, oltre ad aver espulso Ragatzu tra i padroni di casa con un rosso diretto, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Guidi al 24′, Italeng al 77′ e Pietra al 90’+4′ da un lato, Boccadamo al 59′ e Pacciardi al 67′ dall’altro. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono alla Pianese di toccare quota 23 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Pontedera non si muove, rimanendo bloccato a 13 punti.

VIDEO PONTEDERA PIANESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS