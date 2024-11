DIRETTA PICERNO ALTAMURA, SI APRE LA SEDICESIMA GIORNATA

La prima partita della sedicesima giornata del Girone C di Serie C sarà la diretta Picerno Altamura in campo alle 16.00 di venerdì 22 novembre 2024. Le due squadre che scenderanno in campo sono in lotta per un posto playoff e questi punti potrebbero risultare decisivi a fine stagione.

Il Picerno di Tomei è ottavo in classifica ed è reduce da un pareggio per 1 a 1 in casa del Sorrento che ha rallentato la sua corsa già altalenante. L’Altamura di Di Donato non perde una partita da sei giornate ed è reduce da un’importante vittoria in casa contro il Messina.

DIRETTA PICERNO ALTAMURA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire vedere la Serie C in campo con la diretta Picerno Altamura sarà necessario collegarsi con i canali di Sky o ai servizi streaming di Sky GO e NOW TV che trasmetteranno la partita. Potrete anche seguire questo match attraverso la nostra diretta testuale che vi andrà a raccontare le migliori azioni e le emozioni della partita.

PICERNO ALTAMURA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire questa partita vedendo insieme quali sono le probabili formazioni. Tomei schiererà ancora un 4-2-3-1 per il suo Picerno con Volpicelli unica punta sostenuto da una trequarti formata da Energe, Pitarresi ed Esposito con Vitali che sarà squalificato per questo match. In difesa saranno Gilli e Allegretto a formare la coppia di centrali a difesa della porta di Summa.

Sarà difesa a tre, invece, per Di Donato che si affiderà a Mane, De Santis e Silletti per comporre il trio davanti a Pane. D’Amico giocherà da solo sulla trequarti a sostegno di un duo formato da Molinaro e Leonetti.

