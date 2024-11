DIRETTA SORRENTO PICERNO, UNA SFIDA APPENA DENTRO LA ZONA PLAYOFF

La diretta Sorrento Picerno è in programma per sabato 16 novembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio comunale Alfredo Viviani di Potenza come partita valida per la quindicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Nonostante la recente battuta d’arresto patita sul campo del Latina, i rossoneri sembrano intenzionati a proseguire la loro corsa in zona playoff occupando la decima posizione con 20 punti, gli stessi del Catania davanti solo per differenza reti.

I rossoblu sono invece in settima posizione con un punto in più rispetto al Sorrento davanti al Trapani soltanto per un gol con 21 punti guadagnati fino a questo momento della stagione e tenteranno a loro volta di continuare il loro cammino verso la vetta provando a evitare di essere sorpassati. L’arbitro designato per dirigere questa sfida è il signor Mario Picardi, proveniente dalla sezione di Viareggio, che verrà coadiuvato dagli assistenti Damiano Caldarola di Asti e Daniele Antonicelli di Milano insieme con il quarto uomo che sarà invece Francesco Pio Sarcina di Barletta.

DIRETTA SORRENTO PICERNO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Sorrento Picerno sarà garantita come sempre da Sky e da Now, piattaforma che possiedono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. L’incontro sarà dunque visibile per tutti gli abbonati che potranno vedere il match via streaming su smart phone, tablet o tramite il proprio pc utilizzando NOW TV oppure l’applicazione Sky Go.

SORRENTO PICERNO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad intuire le decisioni prese dai due allenatori per la diretta Sorrento Picerno tramite la presa in esame delle probabili formazioni di questa gara del girone C. Mister Enrico Barilari non dovrebbe abbandonare il 4-3-3 per i suoi affidandosi a Del Sorbo in porta, Todisco, Blondett, Di Somma e Panico in difesa, Cuccurullo, De Francesco e Riccardi nel mezzo e ritrovando Polidori, al posto dello squalificato Bolsius, davanti con Musso e Guadagni.

Il tecnico Francesco Tomei, ripensando alla vittoria sul Benevento, dovrebbe invece optare per il 4-2-3-1 come modulo e scegliere quindi di schierare di nuovo Summa tra i pali, Pagliai, Allegretto, Gigli e Guerra a formare la retroguardia, Energe e Franco in mediana con De Ciancio, Esposito e Petito che si muoveranno sulla trequarti supportando l’unica punta Bernardotto.

SORRENTO PICERNO, LE QUOTE

Tentiamo infine di conoscere il pronostico dell’esito finale per la diretta Sorrento Picerno valevole per il quindicesimo turno di Serie C attraverso l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive.