DIRETTA/ Picerno Audace Cerignola (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (7 aprile 2024)

DIRETTA PICERNO AUDACE CERIGNOLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida Picerno Audace Cerignola sta per avere inizio con il direttore di gara che sta per raggiungere il campo per decretare il primo pallone giocabile. In attesa del cenno d’intesa da parte del direttore di gara, vi mostriamo le statistiche più importanti partendo dalla classifica. Picerno che risulta essere una delle sorprese di questo campionato avendo collezionato 54 punti in 34 partite di campionato giocate. Le reti realizzate sono 48 mentre 34 quelle subite.

Diretta/ Audace Cerignola Turris (risultato finale 0-0) streaming video e tv: espulso Martinelli! (Serie C)

Picerno che può vantare la presenza del capocannoniere di questo campionato. Stiamo ovviamente parlando di Jacopo Murano che di reti ne ha realizzate ben 17, tuttavia non riesce a trovare la via del gol dall’11 Febbraio. Lucani che stanno attraversando un momento di forma decisamente negativo con una sola vittoria nelle ultime 9 partite. Pugliesi che invece presenta in attacco il duo formato da Malcore e D’Andrea, capaci di realizzare rispettivamente 13 e 10 marcature. La classifica proietta i gialloblù all’undicesimo posto distanti dai playoff da appena un punto. (Marco Genduso)

Diretta/ Avellino Picerno (risultato finale 6-1) streaming video e tv: dilagano gli irpini (Serie C)

DIRETTA PICERNO AUDACE CERIGNOLA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire in diretta Picerno Audace Cerignola bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, che detiene i diritti per questa competizione, in più bisognerà acquistare un pacchetto Calcio. In alternativa, con le medesime modalità, si potrà seguire il match anche su NowTv.

PICERNO AUDACE CERIGNOLA: I TESTA A TESTA

Non si può certo dire che sia ricca di fascino la storia che precede la diretta di Picerno Audace Cerignola, almeno a livello professionistico, mentre il quadro diventa decisamente più variegato se si prende in considerazione anche il campionato di Serie D. Ad esempio, negli ultimi dieci confronti abbiamo prima sette sfide a livello dilettantistico fra il mese di dicembre 2017 e l’aprile del 2021, poi le tre più recenti sfide nel girone C del campionato di Serie C, dal mese di novembre 2022 in poi. Complessivamente il Picerno è in vantaggio grazie a quattro vittorie e altrettanti pareggi, mentre per l’Audace Cerignola si contano due vittorie.

Video/ Audace Cerignola Potenza (2-1) gol e highlights: rete di Vuthaj nel recupero! (Serie C, 24 marzo 2024)

A livello professionistico la superiorità dei lucani sui pugliesi è ancora più netta, perché nello scorso campionato il Picerno ottenne un pareggio a Cerignola per 1-1 e una vittoria casalinga per 2-0, infine nel match d’andata del torneo in corso ecco pure un colpaccio esterno per il Picerno, che fu corsaro per 0-1 nella partita disputata domenica 3 dicembre 2023 sul campo di un’Audace Cerignola che non vince da giovedì 1° aprile 2021, in Serie D. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PICERNO AUDACE CERIGNOLA: SQUADRE IN CALO!

Un altro grande appuntamento con il calcio di Serie C si proietta in questa diretta di Picerno Audace Cerignola, valida per la 35esima giornata con il fischio di inizio fissato per oggi 7 aprile alle 20,45. Il Picerno, dopo tre sconfitte consecutive, scivola al quinto posto in classifica. L’ultima sconfitta contro l’Avellino, con un pesante 6-1, ha sollevato interrogativi sulla forma della squadra lucana.

Dall’altra parte del campo, l’Audace Cerignola occupa l’undicesimo posto in classifica e arriva a questa partita dopo un pareggio per 0-0 contro la Turris. Nonostante la posizione di metà classifica, la squadra pugliese cerca di trovare costanza di risultati per scalare la graduatoria e migliorare le proprie prestazioni.

PICERNO AUDACE CERIGNOLA: PROBABILI FORMAZIONI

Come di consueto andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta di Picerno Audace Cerignola cercando i possibili MVP del match: il Picerno potrebbe schierare Biasol sin dal primo minuto, dopo il gol segnato da subentrato nell’ultima partita. Le sue sovrapposizioni in area sono diventate un’arma importante per la squadra lucana, fornendo un apporto prezioso in fase offensiva.

L’Audace Cerignola dovrà fare a meno di Martinelli, espulso direttamente nell’ultima partita. La sua assenza sarà un duro colpo per la squadra pugliese, che dovrà trovare soluzioni alternative per coprire il vuoto lasciato dal difensore.

PICERNO AUDACE CERIGNOLA, LE QUOTE

Passiamo in rassegna anche le quote relative alla diretta di Picerno Audace Cerignola tramite l’ausilio di Sisal: il segno 1 ha una quota pari a 1,8 mentre il suo opposto ovvero il segno 2 è a 2,1. Il pareggio invece è fissato a 2,6.











© RIPRODUZIONE RISERVATA