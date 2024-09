DIRETTA PICERNO CASERTANA: I TESTA A TESTA

Cerchiamo di capire chi sarà la favorita da un punto di vista storico nella diretta di Picerno Casertana, per farlo possiamo contrae sui quattro precedenti che formano il computo totale di questa rivalità Il numero è certamente esiguo, ma attenzione a sottovalutarlo. Numeri alla mano non c’è una squadra dominante rispetto all’altra, abbiamo infatti tre pareggi all’attivo e solamente una vittoria per i campani. Quindi i tifosi opsiti possono sorridere, ma attenzione a dare per scontata una vittoria visto che i pareggi tra le due squadre fioccano come neve a Natale.

L’ultimo match è stato disputato a Caserta, e li i padroni di casa vinsero per la prima volta con un netto 2-0, mentre la prima volta che i due team si affrontarono il match terminò 1-1, era l’ultima partita prima della sosta natalizia del 2019. Quel giorno segnarono per il Picerno Castaldo che poi fu recuperato da Santaniello pochi minuti dopo, passiamo dunque alla statstiche della diretta di Picerno Casertana, la partita sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA TV PICERNO CASERTANA, STREAMING VIDEO

Approfondiamo ora il discorso relativo a dove vedere la diretta Picerno Casertana. Ci sono due alternative vale a dire Sky o NOW.

Avendo i diritti di tutte le partite di Serie C, lo stesso discorso vale naturalmente per la diretta streaming: le app di Sky e NOW infatti possono essere scaricate su tutti i dispositivi mobili.

PICERNO CASERTANA, MATCH ATTESO

Siamo pronti ad assistere alla diretta Picerno Casertana, in programma sabato 7 settembre alle ore 18:30. A sfidare la squadra che meglio di tutte ha cominciato questo campionato dati alla mano contro una di quelle che ha iniziato peggio.

Il Picerno ha smaltito eccome la beffa ai tempi supplementari in Coppa Italia Serie C consumata al secondo turno contro l’Altamura. Infatti i rossoblu hanno battuto 4-1 l’Avellino all’esordio e ottenuto un 3-0 esterno importante a Trapani.

Nulla da fare invece per la Casertana che ha cominciato questa stagione con una vittoria contro la Ternana in Coppa Italia Serie C, salvo poi uscire ai rigori col Giugliano, non riuscendo però a conquistare i tre punti in Serie C né con il Latina (1-1) né con la Juventus U23, con la sconfitta per 3-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CASERTANA

È il momento di vedere le probabile formazioni della diretta Picerno Casertana. La squadra di casa scenderà in campo con il 4-2-3-1: Summa in porta, difesa a quattro con Pagliai, Allegretto, Gilli e Guerra. A centrocampo ci saranno De Ciancio e Piterresi con Vitali, Petito e Esposito trequartisti dietro a Maiorino.

Stesso assetto tattico anche per la Casertana che tra i pali vedrà Zanellati con Heinz, Bacchetti, Gatti e Falasca nel reparto difensivo. Coppia centrale Collodel e Damian con Carretta, Deli e Galletta ad occupare la trequarti. Unica punta Satriano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PICERNO CASERTANA

Per concludere andiamo a vedere le quote per le scommesse della diretta Picerno Casertana. A partire con i favori del pronostico sono i padroni di casa a 1.90 mentre il 2 fisso è quotato quatto volte la posta in palio. La X del pareggio a 3.20.

L’Over 2.5, vale a dire tre gol nel match tra tutte e due le squadre, è a 2.20 con l’Under a 1.57. Il Gol è offerto a 1.98, No Gol a 1.65.