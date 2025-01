DIRETTA PICERNO CATANIA, OSPITI IN DIFFICOLTÀ

Le due formazioni arrivano da due risultati opposti nell’ultimo turno di campionato. In questa ventesima giornata, la diretta Picerno Catania si sfideranno domenica 19 gennaio 2025 alle ore 17:30 in casa dei rossoblu. Il Picerno è tornato a vincere dopo le sconfitte con Foggia e Avellino più il pareggio nel match contro il Trapani. Il successo è arrivato invece in trasferta per 1-0 con la Casertana che ha fatto salire i rossoblu a 32 punti in classifica.

Il Catania invece sta vivendo un periodo complicato come dimostra la sola vittoria con il Sorrento (4-0) negli ultimi quattro scontri disputati. Infatti le altre sfide sono state tutte perse con Potenza, Benevento e Juventus U23.

DOVE VEDERE DIRETTA PICERNO CATANIA, STREAMING VIDEO

Se è tra i vostri interessi vedere la diretta Picerno Catania, assicuratevi di essere abbonati a Sky, pacchetto Calcio. Così facendo avrete anche la possibilità di guardare il match attraverso la diretta streaming dell’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CATANIA

Il Picerno scenderà in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Summa, protetto difensivamente da Pagliai, Manetta, Nicoletti e Guerra. Nella zona nevralgica del campo Franco e Maselli mentre Energe, Petito e Maiorino agiranno dietro a Bernardotto.

Risposta del Catania con l’assetto tattico 3-5-2. Tra i pali Farroni, difesa a tre composta da Castellini, Quaini e Gega. Folto centrocampo, formato da destra verso sinistra da Raimo, De Rose, Carpani, Anastasio e Jimenez. Tandem offensivo Stoppa-Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PICERNO CATANIA

Leggermente favorito il Catania a 2.57 in questo incontro, considerando l’1 fisso a 2.77 e il segno X del pareggio a 2.90. L’Over 2.5, almeno tre gol nel match, è dato a 2.35 con l’Under a 1.52.

