DIRETTA CATANIA SORRENTO, SCONTRO DIRETTO

Ad oggi questa partita si può descrivere tranquillamente come uno scontro diretto. La diretta Catania Sorrento si giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 17:30 e vede due formazioni rispettivamente a 28 e 27 punti. I siciliani sono usciti con le ossa rotte dall’ultimo incontro in casa contro il Potenza, avendo perso 2-0. Eppure il morale era alle stelle poiché la settimana precedente c’era stato il convincente 5-1 inflitto al Taranto, per giunta in trasferta.

Il Sorrento si era illuso di aver preso il giusto cammino con le vittorie senza subire reti prima col Messina in trasferta e poi con il Giugliano in casa, ma così non è stato: successivamente ecco due ko contro Avellino e Cavese.

DOVE VEDERE DIRETTA CATANIA SORRENTO, STREAMING VIDEO

Come per tutte le partite della Serie C, per vedere la diretta Catania Sorrento bisognerà abbonarsi al pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming dovrete scaricare l’applicazione Sky Go, disponibile ovunque.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA SORRENTO

La squadra di casa del catania si disporrà secondo il modulo 3-4-2-1 con Adamonis in porta. Difesa a tre composta da Ierardi, Quaini e De Rose mentre a centrocampo Carpani, Lunetta, Sturaro e Anastasio. Sulla trequarti Jimenez e Stoppa dietro a Montalto.

Il Sorrento invece si dispone secondo il 4-3-3. Tra i pali Del Sorbo, protetto da Todisco, Di Somma, Fusco e Carotenuto. Nella zona nevralgia del campo spazio a Cangianiello, De Francesco, e Cuccurullo con Musso, Guadagni e Bolsius in avanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CATANIA SORRENTO

Ora invece è il momento di guarda assieme quelle che sono le quote per le scommesse Catania Sorrento. L’1 fisso in favore dei rossoazzurri è offerto a 1.90, ben più basso del 2 a 4.25 o della X che vale tre volte la posta in palio.

L’Over 2.5 vale 2.70 mentre l’Under, molto più probabile sulla carta, è a 1.36. Gol e No Gol a 2.25 e 1.52.