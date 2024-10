DIRETTA TARANTO PICERNO: UN TESTA-CODA NEL GIRONE C

Gli estremi a confronto potrebbe essere il ‘titolo’ per la diretta Taranto Picerno, che ci terrà compagnia nel pomeriggio di oggi, domenica 13 ottobre 2024, per la precisione con fischio d’inizio alle ore 17.30 per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C. In effetti, entrando in questa giornata il Picerno faceva parte del terzetto di squadre al comando della classifica, dove invece troviamo il Taranto tristemente all’ultimo posto: come si dice in gergo, ci attende quindi un vero e proprio testa-coda con la diretta Taranto Picerno.

Le condizioni di forma sono evidentemente molto diverse, come è normale che sia quando si confrontano una squadra che ha già raccolto 16 punti e un’altra che ne ha solamente 3. Il Taranto arriva dall’ennesima sconfitta nel derby pugliese contro il Foggia, mentre il Picerno è ancora imbattuto (unica squadra del girone meridionale), anche se nella scorsa giornata ha avuto un piccolo rallentamento, sotto forma di pareggio casalingo contro la Cavese. Tutto andrà secondo logica o saranno possibili sorprese nella diretta Taranto Picerno?

TARANTO PICERNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sky Sport è la ‘casa’ della Serie C e di conseguenza i suoi canali saranno il punto di riferimento anche per la diretta Taranto Picerno in tv. Inoltre, ciò significa pure che saranno i servizi di Sky Go oppure di Now Tv a garantire la diretta Taranto Picerno streaming video, anche se in tutti i casi sarà necessario avere sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO PICERNO

Scopriamo adesso che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni per la diretta Taranto Picerno. Carmine Gautieri potrebbe schierare i padroni di casa con un modulo 3-5-2 nel quale Verde, Marong e Shiba dovrebbero comporre la retroguardia a tre davanti al portiere Del Favero; per il Taranto ecco poi il folto centrocampo a cinque, con gli esterni Vaughn a destra e Mastromonaco a sinistra, mentre capitan Matera sarà affiancato dalle mezzali Fiorani e Lores Varela. Infine, nel tandem d’attacco spazio per Guarracino e Fabbro.

Per quanto riguarda gli ospiti lucani, l’allenatore Francesco Tomei dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Merelli in porta; davanti a lui, i quattro difensori Pagliai, Santi, Seck e Guerra; in mediana ecco invece la coppia formata da Franco e Pitarresi; infine il reparto offensivo del Picerno, con Cardoni ala destra e capitan Esposito a sinistra, mentre Petito agirà alle spalle della prima punta Maiorino.

QUOTE E PRONOSTICO: OSPITI FAVORITI

La classifica incide più del fattore campo, per cui verso la diretta Taranto Picerno dobbiamo dire che le quote Snai sorridono in maniera decisa agli ospiti. Il segno 2 infatti è quotato a 1,55, mentre poi si sale a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio. Infine, un’impresa del Taranto davanti al proprio pubblico varrebbe 5,75 volte la posta in palio sul segno 1.