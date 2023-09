DIRETTA/ Picerno Taranto (risultato 1-0) video streaming: Zonta sfiora il pari! (Serie C, 11 settembre 2023)

DIRETTA PICERNO TARANTO (RISULTATO 1-0): ZONTA SFIORA IL PARI!

Al 25′ il Taranto ha un calcio di punizione con Zonta che esegue il tiro, ma Antonini non riesce a fare una buona sponda e la palla finisce fuori dal campo. Nel contropiede successivo, il Picerno si muove velocemente, con Graziani che invece di passare la palla ad Albadoro decide di tentare il tiro, ma il portiere Vannucchi effettua una parata sicura. Al 41′ su un calcio d’angolo battuto da Esposito, Murano stacca di testa, ma il pallone termina di poco sopra la traversa. Vannucchi, il portiere del Taranto, viene ammonito poco dopo per un fallo di reazione alquanto controverso su Esposito. Nel recupero, il Taranto ha un’occasione d’oro per pareggiare con Zonta che, servito da Cianci, tenta un colpo di testa in acrobazia che sfiora il bersaglio, ma la palla termina di pochissimo fuori. (agg. di Fabio Belli)

PICERNO TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Picerno Taranto sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Picerno Taranto in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA SBLOCCA ALBADORO!

Il Picerno inizia con grande aggressività, mettendo il Taranto leggermente in difficoltà nei primi minuti. Già al 10′, il Picerno sfiora il gol con un tiro potente da fuori area, dopo un cross di Guerra, ma la palla termina fuori dallo specchio della porta. Al 14′, il Taranto ha un’ottima occasione per segnare, con Kanoutè che mette una palla in mezzo con determinazione. L’attaccante jonico calcia con forza, ma il portiere di casa effettua una parata eccezionale per respingere il tiro. Tuttavia, è il Picerno a passare in vantaggio poco dopo. Una splendida azione del Picerno vede Guerra mettere un cross preciso in mezzo, Murano fa da sponda per Albadoro, che si trova libero in area e colpisce la palla alle spalle di Vannucchi, siglando il gol. Il Taranto cerca di reagire con Ferrara, che tenta una conclusione dopo un assist di Mastromonaco, ma il suo tiro finisce fuori bersaglio. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Sta per iniziare la diretta di Picerno Taranto, partita valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C, girone C. Le due formazioni si sono incrociate in sei occasioni nella storia tra Serie D e Serie C: la prima sfida risale al 27 settembre 2015 nel massimo campionato dilettantistico e racconta della vittoria della formazione pugliese con un perentorio 3-0. Poi ben quattro sfide consecutive terminate con un pareggio fino al match del 6 novembre 2022.

Gara terminata 2-1 in favore dei padroni di casa in virtù delle reti realizzate da Reginaldo ed Esposito dopo il momentaneo pareggio timbrato dal giovane Labriola. Adesso finalmente possiamo lasciare che a parlare siano tutte le emozioni che arriveranno dal terreno di gioco del Donato Curcio, perchè è arrivato il momento che stavamo aspettando: mettiamoci comodi, la diretta di Picerno Taranto sta davvero per prendere il via! (Giulio Halasz)

PICERNO TARANTO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Picerno Taranto, in diretta lunedì 11 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Sfida interessante tra due squadre ambiziose, pronte a migliorare la stagione scorsa e reduci da una prima giornata che ha portato un bottino pieno.

Il Picerno è a quota 3 punti dopo una giornata grazie alla vittoria ottenuta scorsa settimana per 0-1 sul campo della Virtus Francavilla: rete decisiva siglata al 74′ da Diop. Punteggio pieno anche per il Taranto, che all’esordio ha superato il Foggia per 2-0 tra le mura amiche: reti siglate da Antonini Lui (65′) e Kanoute (85′).

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO TARANTO

Quasi tutto deciso per quanto riguarda i ventidue in campo per la diretta Picerno Taranto, andiamo a scoprire le probabili formazioni. Partiamo dai padroni di casa, il modulo è il 4-2-3-1: Summa, Pagliai, Garcia, Gilli, Guerra, De Ciancio, Gallo, De Cristofaro, Albadoro, Graziani, Murano. Passiamo adesso agli ospiti, Capuano si affida al consueto 3-5-2: Vannucchi, Heinz, Antonini Lui, Enrici, Romano, Bonetti, Calvano, Zonta, Ferrara, Bifulco, Cianci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Picerno favorito sul Taranto secondo gli esperti di scommesse. Andiamo a scoprire le quote offerte dai bookmakers di Snai: la vittoria del Picerno è a 2,05, il pareggio è quotato a 3,00, mentre il successo del Taranto paga 3,80 volte la posta. Non sono previste molte reti: Under 2,5 a 1,45 e Over 2,5 a 2,55. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 2,10 e 1,60.











