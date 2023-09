DIRETTA/ Taranto Foggia (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 3 settembre 2023)

DIRETTA TARANTO FOGGIA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Taranto Foggia ci consegna una partita tra due squadre dall’ottima tradizione, che hanno giocato parecchie volte nella loro storia; i precedenti recenti non sono troppi, ne contiamo 10 a partire dal novembre 2011 con un bilancio in totale equilibrio, perché abbiamo quattro vittorie a testa a fronte di due pareggi che, curiosamente, sono due 1-1 nella stagione 2021-2022. Il Taranto ha vinto all’Erasmo Iacovone nel passato campionato, il primo giorno di ottobre, grazie al rigore messo a segno da Saveriano Infantino che aveva portato all’espulsione di Alessandro Malomo.

Nel finale, Gianmarco Vannucchi aveva parato a David Vuthaj il penalty del possibile pareggio. In quella partita peraltro il Foggia aveva chiuso addirittura in nove, a causa del doppio giallo comminato a Filippo Costa a dieci minuti dal 90’; adesso invece bisogna dire che l’ultima vittoria esterna dei satanelli risale a un 1-0 del febbraio 2020, appena prima che lo sport si fermasse per il Coronavirus. Eravamo nel girone H di Serie D: un big match risolto da Badr El Ouazni, curiosamente anche quel giorno il Foggia era rimasto in dieci per l’espulsione di Manlio Di Masi, ma aveva comunque vinto la partita. (agg. di Claudio Franceschini)

TARANTO FOGGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Taranto Foggia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Taranto Foggia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

TARANTO FOGGIA: SUBITO IL DERBY!

Taranto Foggia, in diretta domenica 3 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie C. I Satanelli, dopo la delusione dei playoff della scorsa stagione con la sconfitta in finale contro il Lecco, riprendono il loro cammino dallo stadio Iacovone, con un emozionante derby contro i rossoblu guidati da Capuano. Uno stadio affollato e un derby di grande importanza per iniziare la stagione nel migliore dei modi.

Anche per Taranto e Foggia, giunge il momento dell’esordio in Serie C, con una partita tutta pugliese che si preannuncia emozionante. I rossoblu hanno rinnovato la fiducia in mister Capuano durante l’estate, una figura iconica nella categoria, e puntano a una stagione più ambiziosa rispetto alla semplice salvezza ottenuta nella stagione 2022/23. Dall’altra parte, il Foggia cerca di riscattare la sconfitta nella finale dei playoff di giugno. Con l’arrivo di Cudini in panchina, dopo l’addio di Delio Rossi, i Satanelli si presentano al torneo come una delle squadre più ambiziose.

PROBABILI FORMAZIONI TARANTO FOGGIA

Le probabili formazioni della diretta Taranto Foggia, match che andrà in scena allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Per il Taranto, Eziolino Capuano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Kondaj, Romano, Calvano, Zonta, Ferrara; Bifulco, Cianci. Risponderà il Foggia allenato da Mirko Cudini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Dalmasso; Salines, Garattoni, Marzupio, Rizzo; Marino Di Noia, Martini; Peralta, Tonin, Schenetti.

TARANTO FOGGIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Taranto Foggia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Taranto con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo del Foggia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

