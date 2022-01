Diretta Picerno Turris/ Streaming video tv: ospiti in cerca di rivalsa (Serie C)

DIRETTA PICERNO TURRIS: SFIDA IN EQUILIBRIO

La diretta di Picerno Turris, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, andrà in scena domenica 23 gennaio alle ore 17.30. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del campionato di Lega Pro, che tornerà dopo un lungo stop dettato dall’emergenza Covid-19. Allo Stadio Donato Curcio si disputerà uno degli impegni più importanti di questo turno: i lucani ospiteranno infatti i corallini, una delle squadre che puntano ai vertici della classifica.

Diretta/ Turris Taranto (risultato finale 1-2): decide Saraniti nel secondo tempo!

I rossoblù, da parte loro, non intendono mollare la corsa ai play-off, anche perché vengono da un momento positivo (l’ultimo turno li ha visti conquistare una vittoria casalinga contro la Vibonese) e si trovano al decimo posto a quota 29 punti. La squadra di Torre del Greco, pur essendo al quarto posto della classifica con 33 punti, non viene invece da un buon momento: alla fine del 2021 è arrivato prima il pari contro la Paganese, poi la sconfitta contro il Taranto. Adesso avranno l’occasione di riscattarsi, ma l’avversario non è semplice.

Diretta/ Picerno Vibonese (risultato finale 1-0) streaming video: la decide Gerardi

DIRETTA PICERNO TURRIS STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA GARA DI SERIE C

La diretta di Picerno Turris, in programma domenica 23 gennaio 2022 alle ore 17.30, sarà visibile in esclusiva in streaming sulla piattaforma di Eleven Sports: il match valido per la ventitreesima giornata, infatti, non è stato selezionato né da Sky Sports né da Rai Sport. Soltanto gli abbonati all’emittente che si è aggiudicata i diritti di tutte le gare del campionato di Serie C, dunque, potranno beneficiare della visione.

PROBABILI FORMAZIONI PICERNO TURRIS

La diretta Picerno Turris sarà un match senza assenze di spessore: le due squadre, infatti, hanno superato il focolaio di Covid-19 che era scoppiato nelle rose ed hanno sostanzialmente tutti i giocatori a disposizione. Non ci sono squalificati né da una parte né dall’altra. Per quanto riguarda i padroni di casa, il modulo dovrebbe essere ancora una volta il 4-4-2, confermato rispetto all’ultima gara vinta contro la Vibonese: Viscovo; Alcides, De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, D’Angelo, Esposito; Gerardi, Reginaldo.

Diretta/ Paganese Turris (risultato finale 1-1): Leonetti risponde al gol di Tissone!

Anche gli ospiti non dovrebbero mettere in atto grandi variazioni, affidandosi in particolare a coloro che hanno dato il meglio di sé nel corso del girone di andata, come Santaniello e Giannone. Questo presumibilmente il 3-4-3 prescelto: Perina; Esempio, Lorenzini, Manzi; Ghislandi, Franco, Tascone, Varutti; Giannone, Santaniello, Leonetti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta Picerno Turris in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Leggermente favoriti potrebbero essere gli ospiti campani: il segno 2 infatti è quotato a 2,45, mentre poi si sale a 2,80 in caso di segno 1 per la vittoria di casa. Ancora più remunerativo sarebbe il pareggio: il segno X vale 3,20 volte la posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA