Video/ Turris Taranto (1-2) gol e highlights: vittoria pugliese in rimonta (Serie C)

Allo Stadio Amerigo Liguori il Taranto supera in trasferta la Turris per 2 a 1, un successo in rimonta nel girone C di Serie C di cui ammiriamo gli highlights nel video Turris Taranto 1-2. Nel primo tempo sembrano essere gli ospiti guidati dal tecnico Laterza a cominciare meglio la sfida cogliendo un palo subito al 4′ con lo spunto di Santarpia ed i padroni di casa allenati da mister Caneo replicano al 5′ col tiro largo di Giannone.

I rossoblu ci riprovano calciando largo di un soffio con Marsili al 9′ ed i corallini si fanno sentire con Santaniello al 13′ sul fronte opposto. I minuti scorrono sul cronometro ed i torresi riescono a passare in vantaggio al 20′ grazie alla rete messa a segno da Tascone, su assist di Leonetti. Tuttavia gli ionici trovano il gol del pareggio al 30′ per merito di Mastromonaco, ispirato da Giovinco e complice anche una deviazione decisiva dello stesso Tascone.

CLICCA QUI PER IL VIDEO TURRIS TARANTO (1-2)

VIDEO TURRIS TARANTO: SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la Turris riparte in maniera arrembante centrando un altro palo su punizione con Di Nunzio e calciando a lato di un soffio con Tascone al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro Giannone va vicinissimo al pari all’88’ ed il neo entrato Barone fallisce l’opportunità per il tris nel recupero al 90’+3′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Fontani, proveniente dalla sezione di Siena, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Di Nunzio da un lato, Civilleri, Versienti, Marsili, Zullo, Barone e Giovinco dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono al Taranto di salire a quota 30 nella classifica del girone C della Serie C mentre la Turris non si muove, restando ferma con i suoi 33 punti.

VIDEO TURRIS TARANTO: IL TABELLINO

Turris-Taranto 1 a 2 (p.t. 1-1)

Reti: 20′ Tascone(Tu); 30′ Mastromonaco(Ta); 72′ Saraniti(Ta).

TURRIS – Perina, Di Nunzio, Esempio, Franco, Ghislandi, Giannone, Leonetti, Manzi, Santaniello, Tascone, Varutti. A disposizione: Abagnale, Bordo, Finardi, Iglio, Longo, Lorenzini, Loreto, Nocerino, Palmucci, Pavone, Sartore, Zanoni. All.: Caneo.

TARANTO – Chiorra, Benassai, Civilleri M., De Maria, Giovinco, Marsili, Mastromonaco, Santarpia, Saraniti, Versienti, Zullo. A disposizione: Antonino, Barone, Bellocq, Cannavaro, Falcone, Ghisleni, Italeng, Labriola, Pacilli, Zecchino. All.: Laterza.

Arbitro: Federico Fontani (sezione di Siena).

Ammoniti: 1′ Civilleri(Ta); 23′ Versienti(Ta); 28′ Di Nunzio(Tu); 45′ Marsili(Ta); 53′ Zullo(Ta); 76′ Barone(Ta); 90’+5′ Giovinco(Ta).

