Diretta Pilato-Carraro, finale 50 rana/ Streaming video Rai: Mondiali nuoto 2019

Un’altra finale ai Mondiali nuoto 2019, nella giornata che conclude la rassegna iridata: alle ore 13:09 di domenica 28 luglio avremo Benedetta Pilato e Martina Carraro impegnate nei 50 rana femminili, con la concreta possibilità di mettere al collo un’altra medaglia. La grande sorpresa è sicuramente rappresentata da Benedetta Pilato, addirittura una classe 2005: la tarantina centra la finale a 14 anni e per come ha nuotato fino a questo momento sembra che possa addirittura regalarsi il grande sogno di salire sul podio. Di fianco a lei avrà Martina Carraro, ventiseienne genovese che a Gwangju ha già fatto ampiamente il suo, vincendo la medaglia di bronzo sulla distanza dei 100 metri. Tra poco saremo dunque di nuovo in vasca per scoprire quello che succederà in questa attesissima finale, con la speranza che entrambe le italiane possano partecipare alla cerimonia di premiazione qualche minuto più tardi, a prescindere da quale sarà il metallo che eventualmente riusciranno a mettere al collo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DEI 50 RANA

La diretta tv della finale dei 50 rana di Benedetta Pilato e Martina Carraro verrà trasmessa, come per tutte le gare ai Mondiali nuoto 2019 che riguardano pomeriggio e sera, dalla televisione di stato e precisamente su Rai Sport e Rai Sport+, dunque ai canali 57 e 58; ci sarà anche la possibilità di assistere a questa gara in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito www.raiplay.it (senza costi aggiuntivi) e selezionare il canale di riferimento con PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PILATO E CARRARO, FINALE 50 RANA

Naturalmente Benedetta Pilato e Martina Carraro ci credono: nella loro semifinale, che per entrambe è stata la seconda, hanno nuotato con il secondo e terzo tempo giungendo solo alle spalle di Yulia Efimova, una delle due grandi favorite per l’oro. L’altra è naturalmente Lilly King che due anni fa ha centrato il record del mondo che ancora resiste; Benedetta e Martina saranno rispettivamente in corsia 3 e corsia 6, dunque avranno la possibilità di nuotare al fianco della russa e della statunitense e provare ad avere un riscontro cronometrico importante. Ricordiamo che il record italiano sui 50 rana appartiene proprio alla Pilato, che lo ha nuotato in batteria: uno strepitoso 29’’98 che l’ha portata ad essere la prima donna della nostra storia a sfondare il muro dei 30 secondi. La Carraro dal canto suo ha ottenuto il primato personale – e anche nazionale – nei 100 rana, in finale; ha vinto come detto la medaglia di bronzo e si presenta a questa competizione con la speranza di fare il bis. Scopriremo se sarà così tra poco: realisticamente potremmo dire che la medaglia d’oro potrebbe e dovrebbe essere preclusa, non così salire sul podio almeno per una delle due azzurre… (agg. di Claudio Franceschini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA