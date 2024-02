DIRETTA PINEROLO MILANO/ Video streaming tv: la grande crescita della Wash4green (volley A1 25 febbraio 2024)

DIRETTA PINEROLO MILANO: LA CRESCITA PIEMONTESE

Parlando della diretta di Pinerolo Milano non possiamo fare a meno di notare la straordinaria crescita che la Wash4green ha saputo operare in questo campionato di Serie A1, ma certamente anche in termini generali. Nel 2021-2022 Pinerolo ha conquistato la promozione nel massimo campionato, l’anno scorso da esordiente si è salvata per il rotto della cuffia (due punti di vantaggio su Perugia) facendo registrare 19 punti con appena 6 vittorie a fronte di 20 sconfitte, venendo poi eliminata al primo turno dei playoff della Challenge Cup con un 1-3 contro Vallefoglia. In questa stagione invece la Wash4green è sesta in classifica – attualmente ha migliorato di sei posizioni – con 30 punti, un netto +11 rispetto all’anno scorso.

DIRETTA/ Civitanova Piacenza (risultato 0-2) video streaming Rai: la Gas Sales allunga! (25 febbraio 2024)

Le vittorie sono già 10, quattro in più del 2022-2023, e bisogna ricordare che mancano ancora quattro turno al termine della stagione regolare, anche se tre di queste sono semi-impossibili (appunto Milano, ma anche le trasferte contro Scandicci e Conegliano). Al netto di come finirà, Pinerolo ha nuovamente aumentato i giri del motore; questo probabilmente non basterà per centrare una storica semifinale vista l’avversaria con cui la Wash4green dovrà giocare, ma intanto per il prossimo anno le premesse saranno ottime. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Roma Casalmaggiore (risultato finale 3-1): successo capitolino (volley A1, 24 febbraio 2024)

PINEROLO MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Milano sarà trasmessa sulla televisione satellitare: nello specifico il canale, riservato agli abbonati, sarà Sky Sport Uno che trovate al numero 201 del vostro decoder. Chiaramente l’emittente metterà a disposizione anche la possibilità di seguire questa partita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go sui vostri dispositivi; la mobilità come sempre, quando parliamo di Sky, sarà fruibile anche sul portale Now Tv e infine dobbiamo ricordare che un altro modo per assistere alle immagini del match sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Volleyballworld.net, che copre l’intera programmazione del campionato di volley Serie A1.

DIRETTA/ Padova Monza (risultato finale 1-3): Loeppky protagonista (volley SuperLega, 24 febbraio 2024)

PINEROLO MILANO: SPERANZE PER LE PIEMONTESI!

Pinerolo Milano, in diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte alle ore 18:30 di domenica 25 febbraio, è valida per la 21^ giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024: una sfida che naturalmente pende dalla parte del Vero Volley, ci sono infatti 19 punti e quattro posizioni di classifica tra le due squadre ma per Milano questo è un periodo abbastanza complesso, lo dimostra la sconfitta subita in casa da Novara e poi l’ennesima sconfitta contro Conegliano che è costata la Coppa Italia, così da restare ancora senza titoli nazionali e vedendo ora anche il secondo posto in Serie A1 a rischio.

Pinerolo invece sogna in grande: magari ha sprecato una bella occasione due settimane fa perdendo al tie break contro Roma, ma rimane al sesto posto in classifica con un vantaggio di ben 6 punti su Firenze, la prima squadra che oggi sarebbe esclusa dai playoff. Giocare la post season sarebbe uno straordinario risultato per la Wash4green e questo potrebbe essere un ottimo propellente nella diretta di Pinerolo Milano. Aspettando che la partita prenda finalmente il via, noi possiamo fare ora qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dall’intrigante serata del Pala Bus Company.

DIRETTA PINEROLO MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Pinerolo Milano abbiamo detto che il Vero Volley attraversa un periodo complesso, ed è vero in termini nazionali perché il ko interno contro Novara ha portato la Igor a soli due punti e avvicinato Scandicci a -3, dunque nelle ultime quattro giornate di regular season ci sarà una volata per prendersi la piazza d’onore alle spalle di Conegliano e avere il fattore campo in un’eventuale semifinale playoff, cosa che chiaramente potrebbe contare parecchio visto lo status che le già citate Novara e Scandicci hanno nel corso di questa stagione.

Se non altro però Milano ha ampiamente fatto il suo dovere in Champions League: martedì sera ha vinto 3-1 a Lodz e ha così prenotato la semifinale europea, tra l’altro l’avversaria sarebbe una tra Stoccarda e Fenerbahçe e dunque non ci sarebbe (per il momento) l’ennesima sfida a Conegliano che sta diventando una bestia nera, detto che poi bisognerà comunque fare i conti con la semifinalista rivale. Adesso però Milano si deve concentrare sulla partita contro Pinerolo, perché bisogna pensare all’attualità che tra l’altro è altrettanto importante…











© RIPRODUZIONE RISERVATA