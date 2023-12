DIRETTA/ Pinerolo Scandicci video streaming Rai: dominio toscano l’anno scorso (volley A1, 2 dicembre 2023)

DIRETTA PINEROLO SCANDICCI: I TESTA A TESTA

La diretta di Pinerolo Scandicci può essere letta anche attraverso i precedenti tra le squadre: a dire il vero i dati non sono troppi, infatti Wash4Green e Savino del Bene si sono incrociate per la prima volta soltanto nella passata stagione, essendo che le piemontesi non erano mai state in Serie A1. Dunque due match, entrambi per la regular season: li ha vinti entrambi Scandicci, e sempre con il risultato di 3-1. La sfida di andata si era giocata qui al Pala Bus Company, e le fiorentine avevano dominato: i parziali erano stati di 13-25, 18-25, 25-22, 8-25, dunque Scandicci aveva un po’ mollato gli ormeggi concedendo il terzo set ma nel quarto era rientrata in modalità schiacciasassi, chiudendo senza il minino problema.

Il ritorno del Palazzo Wanny aveva avuto un andamento diverso: Scandicci aveva sempre vinto il primo set ma perso il secondo, andando poi a vincere la partita con i parziali di 25-18, 23-25, 25-22, 25-16, anche qui chiudendo agevolmente nel quarto parziale pur se in un match che in termini generali era stato decisamente più combattuto. Adesso a Villafranca Piemonte si gioca il terzo episodio nella diretta di Pinerolo Scandicci, certamente la Wash4Green ci arriva con un livello diverso e allora sarà interessante scoprire quello che succederà tra poco. (agg. di Claudio Franceschini)

PINEROLO SCANDICCI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pinerolo Scandicci sarà in chiaro per tutti: la trasmissione del match di Serie A1 sarà infatti affidata alla televisione di stato, precisamente su Rai Sport (canale 57 del telecomando) e ci sarà la possibilità di seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attraverso il sito di Rai Play o la relativa app. Ricordiamo poi che l’intera programmazione del campionato di volley femminile è garantita dal portale Volleyballworld.net (per il quale è necessario sottoscrivere un abbonamento) ma anche che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play aggiornato in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PINEROLO SCANDICCI

ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Pinerolo Scandicci è in diretta dal Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, alle ore 21:00 di sabato 2 dicembre: si gioca per la decima giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024, e questa partita potrebbe facilmente rappresentare un antipasto di playoff. I progressi di Pinerolo sono sotto gli occhi di tutti: settimana scorsa la Wash4Green ha battuto Bergamo al tie break ed è così salita al sesto posto in classifica, mantenendo più che vivo il sogno di qualificarsi per la post season dopo la risicata salvezza che aveva ottenuto nella passata stagione.

Scandicci invece continua il suo percorso verso lo status di superpotenza: anche per la Savino del Bene successo al quinto set (contro Chieri), seconda posizione in classifica ma soprattutto le fiorentine si sono regalate una grande notte in Champions League, battendo Eczacibasi. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Pinerolo Scandicci, che secondo le premesse promette scintille; aspettando che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che possono emergere dalla partita.

DIRETTA PINEROLO SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina la diretta di Pinerolo Scandicci: partita davvero interessante e questo, possiamo dirlo, grazie a una Wash4Green che in pochi mesi è passata da squadra che lotta per la salvezza a realtà in corsa per i playoff. La cosa potrebbe anche dare indicazioni circa l’equilibrio che regna nel campionato di Serie A1 (almeno alle spalle delle big) ma chiaramente bisogna puntare i riflettori sulla crescita di Pinerolo, che per la prima volta nella sua storia può arrivare alla post season e utilizzare questo scenario come punto di partenza per aprire un bel ciclo.

Quello che Scandicci vuole fare a un livello più alto: la Savino del Bene, passo dopo passo, sta provando a colmare il gap che ancora la separa da Conegliano, Milano e Novara che restano i punti di riferimento nel volley femminile italiano. La straordinaria vittoria di Champions League contro la finalista della passata stagione ci ha detto chiaro e tondo che Scandicci è pronta a giocarsi i grandi titoli: naturalmente bisogna sempre fare i conti con Imoco e Vero Volley sulla strada verso lo scudetto, ma mai come oggi la Savino del Bene può operare il blitz. Intanto però vedremo come andrà stasera…











